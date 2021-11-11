劍橋藝術家詭變木乃伊　家人藏屍6周全身飄腐臭！背後故事超心酸

▲49歲藝術家被發現陳屍自宅，遺體已經嚴重腐爛。（圖／取自免費圖pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

英國北約克郡發生一起悲傷案件，49歲日裔藝術家安竹麗奈（Rina Yasutake）被發現陳屍在自宅床上，遺體嚴重腐爛，甚至達到木乃伊化的程度，研判死亡長達6周。她的3位家人被指控未能妥善處理遺體，但法官指出，被告罹患極其罕見的精神疾病，所以審判此案並不符合公眾利益，宣布3人不會遭到起訴。

《衛報》等外媒報導，本案於2018年9月曝光，但直到今年11月9日才開庭。一名藥師注意到，2位民眾前來購買好幾公升、明顯「過量」的藥用酒精，而且「身上還散發著死屍的味道」，因此報警。警方稍晚前往位於漢姆斯利（Helmsley）的一處民宅查看，果真發現遺體。

▲安竹麗奈（Rina Yasutake）曾就讀劍橋大學。（圖／翻攝約克郡警方）



安竹麗奈畢業於劍橋大學，被同學形容為非常勤奮的女性，擁有光明學術未來。警方認為，她是自然死亡，排除了謀殺的可能性；檢察官泰勒（Sarah Tyrer）透露，死者的76歲媽媽、52歲姊姊及47歲弟弟使用藥用酒精清洗遺體。

法官莫里斯（Sean Morris）於9日表示，由於3名被告罹患罕見精神疾病，「如果本案進入審判階段，檢方不會妨礙陪審團，以精神問題為由作出無罪判決」，在此過程中卻會耗費大量時間與金錢，「在本案極不尋常的狀況下，我要求允許此案控罪存檔（lie on the file）。」

北約克郡警方及檢察官辦公室發表的聯合聲明寫道，這是一件「非常複雜、敏感且悲傷的案件」，經雙方最高層級長官討論後，「大家一致認為，針對本案提起訴訟不符合公眾利益，本案應該以控罪存檔處理。」

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