3童被家長遺棄「9歲弟死亡長達1年」　哥哥：屍體就在隔壁房間

美國休斯頓市發生一起駭人案件,警方在一住宅內發現3名男童被遺棄,年紀分別只有7歲、10歲與15歲,且裡面還有一具9歲男童的遺體,判斷死亡時間已經超過1年。15歲少年表示,弟弟已經死亡好幾個月,他們每天都只能伴屍生活。

哈里斯郡警長岡薩雷斯(Ed Gonzalez)24日表示,警方接到15歲少年主動報案,說弟弟已經死亡好幾個月,屍體就在他隔壁房間,調查人員前去現場發現,3名男童竟然被父母拋棄,獨自在公寓中生活,3人都有嚴重營養不良的情況,「這裡的狀況非常可怕,非常悲慘,我在警界這麼多年,從沒遇過這樣的情況」。

警方表示,家長好幾個月前就離開家中,這段期間男童們只能依靠15歲哥哥盡力照顧,目前3人都被送到醫院治療,尚不清楚9歲男童死亡原因,不過根據遺體狀態判斷,死亡時間可能超過1年,現已找到男童母親與男友,案件正在調查中。

