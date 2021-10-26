3童被家長遺棄「9歲弟死亡長達1年」　哥哥：屍體就在隔壁房間

▲警方意外發現孩童被惡意遺棄案件。（圖／翻攝自Twitter／HCSOTexas）

記者李振慧／綜合報導

美國休斯頓市發生一起駭人案件，警方在一住宅內發現3名男童被遺棄，年紀分別只有7歲、10歲與15歲，且裡面還有一具9歲男童的遺體，判斷死亡時間已經超過1年。15歲少年表示，弟弟已經死亡好幾個月，他們每天都只能伴屍生活。

哈里斯郡警長岡薩雷斯(Ed Gonzalez)24日表示，警方接到15歲少年主動報案，說弟弟已經死亡好幾個月，屍體就在他隔壁房間，調查人員前去現場發現，3名男童竟然被父母拋棄，獨自在公寓中生活，3人都有嚴重營養不良的情況，「這裡的狀況非常可怕，非常悲慘，我在警界這麼多年，從沒遇過這樣的情況」。

警方表示，家長好幾個月前就離開家中，這段期間男童們只能依靠15歲哥哥盡力照顧，目前3人都被送到醫院治療，尚不清楚9歲男童死亡原因，不過根據遺體狀態判斷，死亡時間可能超過1年，現已找到男童母親與男友，案件正在調查中。