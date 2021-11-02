孝孫得阿嬤遺產慘遭集體虐殺棄屍　20歲粗工今解剖查死因伸冤

▲台中蔣姓粗工疑遭蛇蠍老闆娘教唆員工亂棒虐殺，最後身影曝光。（圖／資料照片）



記者白珈陽／台中報導

台中市20歲蔣姓派遣粗工遭同事被帶到大甲、外埔持鋁棒毆打致死，之後又帶到彰化棄屍案，警方聞訊趕到現場時，竟發現有3名犯嫌還「伴屍滑手機」，場面令人不寒而慄。蔣男遺體全身有多處瘀青，多集中在頭部及上半身，檢察官今天上午將率法醫相驗，以釐清案情。

案件爆發於10月29日，蔣男遭前雇主陳女的兒子謝男及他的同事、友人盧男、梁男、馮男、林男、楊男、馮女、黃女、高女、鐘男等9名20歲上下的年輕男女，涉嫌持鋁棒、甩棍毆打致死，後由馮男開車載著其中3人，將奄奄一息的蔣男塞到後車廂，載至馮男彰化租屋處，蔣男途中傷重身亡。

▲今日檢察官相驗查死因。（圖／記者白珈陽攝）



檢方複訊後認盧男等7人涉嫌重大，向台中地院聲請羈押禁見獲准，原先被認為教唆施暴的陳姓老闆娘被認涉案不明或輕微，以5萬元交保，尚有1名楊男在逃。

在警詢、檢方複訊過程中，馮男等人說詞反覆，對於案情避重就輕，有人稱之所以會打人，是因蔣抱怨薪資太少，原本只想教訓他，未料到竟鬧出人命，闖下大禍。

而死者蔣男母親則說，警方透露，這些人行凶真正動機，是知道蔣男得到阿嬤的一些遺產，強迫蔣男提領遭拒，才憤而痛下殺手，但詳細原因由檢調釐清中。