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消費者物價激增　美股收低240點

▲美股，股票，股市，美國股市，紐約證交所。（圖／路透社）

▲，美國股市3大指數今天收跌。（圖／路透社）

文／中央社紐約10日綜合外電報導

美國10月消費者物價激增，引發人們對於一波長期通膨的擔憂，這導致投資人風險偏好減弱，美國股市3大指數今天收跌。

道瓊工業指數下跌240.04點或0.66%，以36079.94點作收。

標準普爾指數下滑38.54點或0.82%，收在4646.71點。

科技股那斯達克指數下挫263.83點或1.66%，收15622.71點。

費城半導體指數挫跌107.55點或2.83%，收3693.02點。

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