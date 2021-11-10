清晨12.9℃！今晚最冷將創新低溫　雨區擴大時間曝

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（10日）清晨全台最低溫出現在基隆市七堵區、新竹縣關西鎮的12.9度。氣象專家吳德榮提醒，今晚至周四晨氣溫將降至最低，平地最低氣溫約可降至12度左右，再創下入秋紀錄；下周一至下周三東北季風影響，北部、東半部轉有局部雨。

氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，這波東北季風影響到周五，今東半部、中部以北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；周四東半部有局部雨，其他地區多雲到晴；周五水氣又稍稍比較多，東半部、基隆北海岸、中部以北山區有局部雨，但量不會到太多。

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▲▼吳德榮說，今晨華南中層雲系移出，伴隨微弱回波，中部以北山區有零星降雨。（圖／氣象局）



陳伊秀說，這波冷空氣在今晨和周四清晨都可能是最低溫時間，其中周四清晨加上輻射冷卻效應，中部以北到宜蘭有機會下探13至15度；而若溫度和水氣配合，今晨山區有機會降雪，但截至5時還沒發生；周六東北季風減弱，周六到下周二迎風面北部、東半部有局部雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機專欄提到，今晨4時紅外線色調強化雲圖顯示，華南中層雲系移出，伴隨微弱回波，中部以北山區有零星降雨；截至4：42平地最低氣溫依序為基隆七堵區、新竹關西鎮12.9度、新竹寶山鄉13.0度，其他各地區的平地最低氣溫：中部（台中外埔區）13.5度、南部（台南六甲區）16.4度、東部（宜蘭三星鄉）14.6度、台北市（南港區）14.3度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）







吳德榮分析，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今上午起華南中層雲系減弱東移，乾冷空氣南下，各地轉晴朗無雲，今、周四各地在陽光下舒適，「夜間輻射冷卻」與冷空氣加成，今晚至周四晨氣溫將降至最低，平地最低氣溫約可降至12度左右，再創下入秋紀錄，早出晚歸要注意保暖。

吳德榮指出，至於台北市氣象局測站低溫是否會降至14度，而符合「大陸冷氣團」（台北市氣象局≦14度）定義？有不確定性，需持續觀察。

吳德榮說，周五白天起至周日冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日漸升，東半部及大台北東側水氣增多，有局部短暫雨的機率，西半部仍晴朗穩定，白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚偏涼微冷；下周一至下周三東北季風影響，北部、東半部轉有局部雨，中南部晴朗穩定，北台偏涼，中南部白天微熱早晚涼、日夜溫差大。