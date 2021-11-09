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今晨13.8℃！最冷12度還沒到　下波變天轉雨時間曝

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

創入秋最低溫！中央氣象局觀測，今天（9日）清晨全台最低溫出現在新北市石門的13.8度。氣象專家吳德榮提醒，周三、周四乾冷空氣籠罩，各地早晚很冷，清晨平地最低氣溫約可降至12、13度，將再創下入秋紀錄；下周一晚鋒面抵達、天氣轉變，北部、東半部有局部短暫雨。

氣象局今晨持續對17縣市發布「陸上強風特報」，東北季風影響，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，馬祖及高雄、屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

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氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今東北季風影響，降雨主要在迎風面北部、東半部，有局部短暫雨，但水氣比周一減少一些；今晨平地測站都測得入秋最低溫，北部、東北部低溫15、16度。

▼今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜說，周三水氣更少，周三到周五轉乾冷，要注意「輻射冷卻」，尤其周四清晨可能是最低溫時間，預估北部、東北部沿海空曠地區13至15度；這波東北季風影響到周五，周六稍微減弱。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，周一下午已出現第一波冷空氣的平地最低氣溫，並創下入秋以來紀錄，依序為新北石門區12.7度、新北瑞芳區13.3度、基隆七堵區13.6度。

吳德榮分析，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今水氣轉乾、雲量減少、天氣好轉，山區仍有零星少量降雨的機率；受冷空氣影響，北台白天偶有陽光不覺得冷，中南部白天仍舒適徵熱，但各地夜晚偏冷，要注意保暖，各地區氣溫：北部14至21度、中部14至27度、南部16至30度、東部15至28度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮提醒，周三、周四乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲，白天北台舒適、中南部微熱，冷空氣與夜間輻射冷卻加成，各地早晚很冷，清晨平地最低氣溫約可降至12、13度，將再創下入秋紀錄，早出晚歸要注意保暖；台北市氣象局測站亦有降至14度左右的機率，是否會符合首波「大陸冷氣團」（台北市氣象局≦14度）定義？需持續觀察。

吳德榮表示，周五白天起至周日冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日漸升，東半部水氣增多，西半部仍晴朗穩定，大台北雲量略增，東半部有局部短暫雨，白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚微冷；下周一白天轉東南風，西晴東偶雨，氣溫大幅回升；下周一晚鋒面抵達、天氣轉變，北部、東半部有局部短暫雨，北台氣溫略降。

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