今溫差10度！明晨更冷探12℃　1圖秒懂下波降雨熱區

▲天氣風險提醒，周五起迎風面降雨增多。（圖／翻攝天氣風險臉書）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（10日）清晨全台最低溫出現在基隆市七堵區的12.6度。天氣風險公司提醒，今夜至周四清晨有利顯著輻射冷卻效應發生，預估中北部、東北部平地低溫有機會出現12-14度，南部、花東則介於14-17度。天氣風險天氣分析師賴忠瑋表示，周四清晨會比今天更冷；周五起，北部、東部外海的水氣會增加。

賴忠瑋指出，今天清晨還是有些淺薄雲系在中部以北和東部，也造成局部零星短暫陣雨，預計白天隨著雲系後方的乾空氣逐漸南下後，各地天氣就會逐漸好轉；今天主要是多雲轉晴的天氣，建議您可以好好把握，洗曬衣物或從事戶外活動；南部今天清晨雲量也略偏多，不過大致上都還是晴到多雲，相對穩定。

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▲▼賴忠瑋說，今晨有些淺薄雲系在中部以北和東部，也造成局部零星短暫陣雨。（圖／氣象局）



賴忠瑋說，今天清晨還是偏冷，各地氣溫比周二降1到2度左右，但白天會比周二溫暖，要特別注意日夜溫差；今天清晨北部和東北部約15度，中午高溫則有21到22度，日夜溫差為6度左右；中部的日夜溫差最大，清晨約16度，白天高溫可達24到26度，溫差可達10度；南部清晨18到20度，中午則有26到28度，溫差達8度左右；東部溫差最小，低溫17到18度，高溫21到24度，溫差4到6度。

賴忠瑋提醒，周四清晨各地氣溫會比今天再降1到2度左右，主要是輻射冷卻的影響，隨著乾空氣南下，今天越晚雲量越少，入夜後輻射冷卻使得降溫速度更快，周四清晨也會比今天更冷；周四也是這波冷空氣影響期間最冷的時候，周五起冷空氣就會減弱，預計清晨的低溫可以回升3到5度，不過仍然相對偏涼，還是要注意保暖。

賴忠瑋提到，北部、東北部和東部穩定的天氣可以持續到周四；周五起北、東部外海的水氣會增加，雲系容易隨著氣流飄到台灣，甚至遇到台灣的地形容易有抬升作用帶來短暫陣雨，其中以東北部和東部的降雨機率較高，有外出行程要考量雨備；中南部則較不受影響，持續晴朗穩定，不過還是要留意空氣品質，偏東風使得擴散條件變差，加上穩定的天氣容易造成中午的光化反應，臭氧濃度升高。