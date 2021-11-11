世界首富「2%財產」就能救4200萬人！馬斯克竟大吟《七步詩》

記者王佩翊／綜合報導

特斯拉創辦人馬斯克靠著太空技術公司Space X身價再度飆漲，再度打敗亞馬遜創辦人貝佐斯，重新奪回世界首富的寶座。而聯合國世界糧食計畫署秘書長比斯利前陣子在受訪時則直接提到，光是馬斯克2%的個人資產就能夠拯救4200萬名飢餓人口。Podcast節目《宇宙人外信》最新一集就聊到億萬富翁與飢荒的單字，同時也提到馬斯克的《七步詩》趣事。

根據億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），身為特斯拉執行長的馬斯克他的資產淨值為3110億美元。而日前世糧署秘書長比斯利接受CNN採訪談到全球飢餓問題時直言，「只要馬斯克願意捐出2%的個人資產，也就是60億美金，就可以解決全球4200萬人的飢餓問題。」引發熱議。

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）



對此，馬斯克則直接推特上喊話世糧署，要求對方在他的推文下面解釋如何用這60億解決世界飢餓問題，並且公開透明的會計資料，如果辦得到他就願意立刻賣掉特斯拉股票並捐出60億美元。



不僅如此，馬斯克先前也突然在自己的推特用中文PO出曹植的《七步詩》，讓外國網友全都看傻眼。由於害怕這個推文會影響到虛擬貨幣的價格，網友們急著想要搞懂，但是用翻譯卻越翻越看不懂，此舉同時也引發華語圈網友的熱烈討論。



《宇宙人外信》本集聊到億萬富豪可以說是「Billionaires」，同時在講到世界飢荒問題時也提到，飢荒有很多種說法，例如「hunger」、「starvation」、「famine」，但其中比較特別的是，「famine」不單是指飢餓問題，同時也包含了缺乏糧食的意思，因此與前2個單字還是有些許差異。



更多有關於馬斯克的相關單字與內容，也有在《宇宙人外信》中聊到，想聽完整單集可以點擊連結收聽，或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

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