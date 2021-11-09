馬斯克10%股票要賣了！特斯拉股價秒跌5%　專家曝「他根本沒差」

▲馬斯克在推特上發起投票，詢問網友自己是否該出售10%特斯拉股票。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）6日在推特發起投票，詢問網友自己是否該出售10%特斯拉股票，並且強調不論結果如何都將付出行動，最後獲得近6成票數贊成，也讓特斯拉股價在8日收盤時下跌近5%，相當於市值蒸發200億美元（約新台幣5500億）。但專家指出，即使馬斯克真的出售10%股票，他或特斯拉都不必太過擔心。

加州證券公司Wedbush Securities分析師艾夫斯（Daniel Ives）表示，許多華爾街人士認為，馬斯克可能賣掉近5%股票，但即使賣掉10%，也不會造成太大影響。他向客戶表示，不論在全球範圍或美國國內，特斯拉在電動汽車產業依然處於領先地位，因此客戶最好避免趁勢投機。

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

儘管特斯拉8日股價下跌，但整體而言發展一路順風，已成全球最具價值的汽車製造商，市值超過1兆美元。該公司宣布今年第三季營收創新高，5日股價比10月上漲超過40%，上周更是達到歷史新高的每股129.91美元。

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg's Billionaire index）11月初數據，馬斯克淨資產累計3350億美元，成為全球首富。據悉，他擁有約23％特斯拉股份，但將因持有的股票選擇權，面臨超過150億美元（約新台幣4171億元）的稅單。

馬斯克也坦言，自己沒有領取現金或分紅，唯一擁有的就是股票，「所以，我能夠繳交個人稅的唯一方式，就是賣掉股票」，並強調一定會遵守投票結果。最後，在350多萬票數中，57.9%支持出售特斯拉股票，反對票數則佔42.1%。

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