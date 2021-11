馬斯克10%股票要賣了！特斯拉股價秒跌5%　專家曝「他根本沒差」

▲馬斯克在推特上發起投票,詢問網友自己是否該出售10%特斯拉股票。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

全球首富馬斯克(Elon Musk)6日在推特發起投票,詢問網友自己是否該出售10%特斯拉股票,並且強調不論結果如何都將付出行動,最後獲得近6成票數贊成,也讓特斯拉股價在8日收盤時下跌近5%,相當於市值蒸發200億美元(約新台幣5500億)。但專家指出,即使馬斯克真的出售10%股票,他或特斯拉都不必太過擔心。

加州證券公司Wedbush Securities分析師艾夫斯(Daniel Ives)表示,許多華爾街人士認為,馬斯克可能賣掉近5%股票,但即使賣掉10%,也不會造成太大影響。他向客戶表示,不論在全球範圍或美國國內,特斯拉在電動汽車產業依然處於領先地位,因此客戶最好避免趁勢投機。

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?