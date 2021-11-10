馬斯克身價2天蒸發1.4兆！1篇推文害特斯拉慘崩　外媒：他早有預謀

▲特斯拉近2日股價暴跌，導致馬斯克的身價也隨之蒸發了500億美元，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

全球首富馬斯克（Elon Musk）6日發起網路投票，在推特詢問網友是否支持他賣出名下10%的特斯拉（Tesla）持股。隨後，這家電動車大廠的股價大受衝擊，連2天出現崩跌，讓創辦人馬斯克的身價在短短2天就蒸發了500億美元（約新台幣1.4兆元）。

據彭博社報導，在馬斯克發文後，壞消息就接踵而至。外媒首先取得美國證券交易委員會（SEC）的文件，披露馬斯克的弟弟金巴爾（Kimbal Musk）早在5日就已出售持有的8萬8500股，搶先套現1億美元（約新台幣28億元），暗示馬斯克意圖拋售股份早有預謀。

後來《商業內幕》也指出，電影《大賣空》（The Big Short）的主角原型，同時也是放空次貸泡沫而成名的投資人貝瑞（Michael Burry）表示，馬斯克可能是想通過賣股票來償還個人債務。

消息傳出後，特斯拉立刻遭遇重大拋售，連2天的股價重挫使得公司市值狂瀉1990億美元（約新台幣5.5兆元），邁向14個月來最大2日跌幅。受公司股價慘跌影響，創辦人馬斯克的身價也在2天內暴跌500億美元。

儘管如此，特斯拉的市值仍在1兆美元（約新台幣28兆元）以上，而馬斯克目前的財富還是比今年年初時增長了70%，因此他依舊穩居全球首富的寶座，不過他與世界第二富有的亞馬遜創始人貝佐斯（Jeff Bezos）的財富差距則從先前的1430億美元，縮小到830億美元（約新台幣2兆元）。

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