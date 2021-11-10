傳承在地知識　台東文健站創新課程成果展開跑

▲台東縣政府，舉辦文健站創新課程成果展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為展現台東部落長者的創意能量與傳承在地知識，台東縣政府11月9日至12日在原住民文化創意產業聚落舉辦文健站創新課程成果展，來自各地區文化健康站的長輩代表，展現今年的成果，每天有近600位長者來參觀及體驗，10日舉辦開幕記者會。縣長饒慶鈴表示，台東文健站不僅是日托及照顧等功能，縣府更注重預防延緩失能及促進健康，今年度在64個文健站分別推動體適能、懷舊創新課程及傳統醫療保健計畫，未來縣府將持續設計多元創新課程，使文健站成為部落最受歡迎的活動地點，縣府不僅要將台東打造成宜居的城市，更要成為慢活樂居的友善環境。

縣長饒慶鈴提及，台東縣為高齡化縣市，長期照顧需求快速成長，縣府非常關注部落長者照護需求，體適能及食療計畫今年是第2年執行，團隊間更有默契輔導及增能穩健地進行，雖然中間因疫情停擺，但是我們也沒有停下腳步，馬上研擬替代方案，所以可以在降級後可以馬上銜接投入社區，每年要加強提供在地化之部落老人照顧服務，使原住民長輩們獲得最適切的服務及生活照顧，並鼓勵每1位長者參與部落休閒活動，增進社會參與、活絡社交聯繫，另辦理照服員的增能培訓、明年更預計讓長者當部落自己的講師，呈現長者的生命故事及傳統智慧。

原民會主委夷將‧拔路兒Icyang．Parod表示，行政院及原民會今年度挹注文化健康站及前瞻建設等共2.6億元為全國之最，為了體恤文健站及長者，感謝饒慶鈴縣長帶領優質原民處團隊一起完成「原住民部落長者運動暨延緩失能照護」、「文化健康站懷舊創新提升」以及「推廣原住民傳統醫療保健計畫」等今年度重要的3個計畫。

另外，懷舊創新提升計畫今年則是首次辦理，共有13個文健站參與，展示長者生命故事碎布貼布畫與格拍動畫外，現場也特別搭建沉浸式體驗空間，將長者故事圖樣轉印於賽璐片，透過投影夜燈投射於暗房牆面，搭配部落採集音效，讓觀者徜徉於故事裡頭。桌遊體驗區則擺設了由60幅部落長者生命圖樣製成的「一起憶起，拼貼記憶」桌遊牌卡，並提供參與民眾現場試玩，未來縣府也將帶著這套桌遊牌卡邁向國際，讓長者生命故事能被全世界給看見。