「台東消費券3.0 5倍再加倍」　手機下載就享優惠

▲推出「台東消費券3.0 5倍再加倍」優惠方案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

配合台東縣政府110年疫後產業振興補助方案，台東縣觀光協會自11/15起至12/31止推出「台東消費券3.0 5倍再加倍」優惠方案，有百家台東知名旅宿、餐飲、伴手禮、茶莊、旅行業、遊樂遊及租車等業者參加；不必參加抽獎，只要手機下載台東消費券，就能享受折扣優惠，活動期間不限次數使用。

台東縣觀光協會10日於娜路彎大酒店舉辦記者會，協會指出，台東消費券是電子圖檔、可利用手機至活動網站、台東縣觀光協會臉書粉專、台東觀光協會LINE@或參加活動業者官網下載到相簿圖檔，折扣內容分為1000、500、300、100、50元5種，由參加業者自行選擇加入，只要在活動期間至參加業者的場所消費，並以振與券為支付方式即可用手機出示台東消費券圖檔，依業者公告的優惠直接獲得折扣，不僅使用方便，而且台東消費券在活動期間可持續使用，持續有效，也就是消費者可多次使用折抵，折抵金額由參加業者自行吸收。

台東縣觀光協會理事長同時也是鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭指出，協會在去年3/1-3/31 創全台之先推出「台東消費券1.0」時即造成極大轟動，協會社群及辦公室電話數日不斷，其中還有各縣市政府詢問具體作法，其受歡迎及矚目程度可見一斑；隨後更與屏東縣觀光協會於同年4/1-6/30聯手再推出「我愛東東消費券」，效果再創高峰，帶動大量遊客同時遊玩台東+墾丁的熱潮，完全發揮1+1大於2的絕佳效果。

台東縣觀光協會表示，參加台東縣消費券3.0活動的飯店旅館/民宿業者有51家、餐廳/美食業者7家、伴手禮業者26家、旅行社／租賃車業9家、茶莊／咖啡飲品業者共7家，全方位提供遊客來到台東吃喝玩樂與住宿優惠。