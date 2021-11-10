　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

成功警分局深入社區　宣導高齡者電動代步車安駕要領

▲宣導電動代步車駕駛要領。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲宣導電動代步車駕駛要領。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局日前至成功鎮和平社區長者聚會處所進行「高齡者交通安全」宣導，宣導員警除了透過短片向部落長者分享行人(車輛)行經路口安全等觀念外，亦親自示範如何「電動代步車」安全駕駛要領，並在宣導尾聲以有獎徵答方式發送反光條，讓長輩晨昏外出時配戴，提高駕駛人的辨識度，亦保障長者行的安全。

因為和平社區屬阿美族部落，居民多為高齡長者，成功警察分局交安宣導團隊除了先以阿美族警員以母語錄製的短片宣導，加深長者的理解外，更來場「情境模擬演練」，由警員陳秉豐親自示範操作年長者普遍使用的電動代步車，詳細解說如：在上路前應檢查電動代步車車燈、喇叭、胎壓、電力及方向盤是否正常、後照鏡是否清晰可見後方來車、車身是否有反(發)光配件等。另外，也示範在路口該如何「左右查看來車」、「行駛行人穿越道穿越路口」，讓現場長者實際演練並當場指導。宣導團隊也提醒長者們，最近天候轉涼，晨起運動(農忙)記得添加保暖與亮色衣物，亦須攜帶反光物品讓來往車輛駕駛能夠注意到他們。

成功警察分局表示，依行政院衛生署公告屬於醫療器材的「醫療用電動三輪車」、「動力式輪椅」等電動代步車，應視為行人活動的輔助器材。但近年來發現不少行動不便長者在使用電動代步車時，其實並不知曉電動代步車的路權應比照行人規定，在馬路上像機車騎士一般轉彎或穿越路口險象環生，就容易在自己或其他用路人一時疏忽未注意，導致交通事故的發生。有鑒於此，該分局將持續深入各社區(部落)加強宣導提升長者使用電動代步車之安全觀念，也呼籲民眾家裡有長者使用代步車者，應定時檢查車況是否良好，並適當加裝反光(發光)裝備提升晨昏時段與夜間之辨識度，將會讓長者們行得更安全。

ET快訊
最冷時間曝！「1大魔王」夾擊剩12°C　這天回暖又轉雨
連鎖美語班虐童！　9歲童遭「頭壓地+手反折」
本土劇女神「脫光光」慶生！　神秘刺青罕入鏡
瑪莎拉蒂惡煞逞凶竟「非現行犯」　律師批警「太瞎」：恐有刑責
媽媽口鼻遭膠帶封住陳屍家中！　失業兒跑台北橋輕生
快訊／瑪莎拉蒂3煞全抓到了！　警將開記者會說明
快訊／桃園某科技廠　驚見人體白骨
快訊／男嬰滿月才打疫苗　隔天猝死
史上第一次！美參議員神秘訪台　赴國防部聽取簡報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

秋冬轉冷+春節返鄉潮　彰化縣啟動家戶疫苗催種計畫

東河鄉淨灘日　熱力迎接台灣國際衝浪賽

「台東消費券3.0 5倍再加倍」　手機下載就享優惠

汽機車改裝、噪音深夜呼嘯擾民　雲林警揪129輛舉發複驗

成功警分局深入社區　宣導高齡者電動代步車安駕要領

康樂國小參訪台東警察分局 　歡樂氣氛中體驗警察工作

與林農有約　首場知本登場

疫情解封卡拉OK開唱噪音擾鄰　違反噪音管制最高罰3萬元

身障男到夜市忘記停車處傷心大哭　臺西警動員警力迅速尋獲

竹市開放5家醫院15家診所　預約提供BNT及AZ接種

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

通訊行報案！警「急衝現場」搶救　男驚醒傻眼：只是辦個門號而已

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

俄男賣虛擬幣...他拿28萬現金面交　只有「1張是真鈔」驚覺露餡急跳車！

被爆欠債！顏清標親上火線回應 強調一生重情義「絕不落井下石」

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

秋冬轉冷+春節返鄉潮　彰化縣啟動家戶疫苗催種計畫

東河鄉淨灘日　熱力迎接台灣國際衝浪賽

「台東消費券3.0 5倍再加倍」　手機下載就享優惠

汽機車改裝、噪音深夜呼嘯擾民　雲林警揪129輛舉發複驗

成功警分局深入社區　宣導高齡者電動代步車安駕要領

康樂國小參訪台東警察分局 　歡樂氣氛中體驗警察工作

與林農有約　首場知本登場

疫情解封卡拉OK開唱噪音擾鄰　違反噪音管制最高罰3萬元

身障男到夜市忘記停車處傷心大哭　臺西警動員警力迅速尋獲

竹市開放5家醫院15家診所　預約提供BNT及AZ接種

藍寅倫撲壘又受傷　關節唇破裂本季報銷

麻衣離台2年被問「王泉仁3度當爸娶妻」冷淡發聲　友人曝她最新近況

衣索比亞政府逮捕大量泰格瑞族人　聯合國逾70名司機被拘

DoorDash砸2248億元收購芬蘭外送平台Wolt　盤後噴漲20％

「勇者無懼！向前行」東森集團總裁王令麟獲法務部頒獎

山寨美津濃眼鏡全台熱銷！知名進口商大賺黑心錢　1.2萬件假貨曝

日本出現入冬來「第一例禽流感」！　緊急撲殺14.3萬雞隻

4個月小狗第一次搭電梯　照到鏡子秒變「招柴汪」狂揉臉頰萌暈網

「5星座」入冬後恐遇桃花劫！易把渣男女當真愛...獅子防感情變質

最狂雙11贈品！「性福神物」滿萬就送Switch　單身狗看哭：好想買

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

地方熱門新聞

高中遭解編成住宅　萬美玲：為桃園留一所高中

該不該撿？ 五倍券夾金紙放紅包 　專家這麼說

台積電宣布到高雄設廠　陳其邁說話了

高中同窗一別50載　台商求助台西警找人

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

南投縣環保局承諾　草屯垃圾山明年底前全數移除

登山客連爆2意外　大禮山1女頭臉重創視力模糊

桃園大廟景福宮建醮　9日起信眾茹素5天

強吻1秒也不行　男被控猥褻判刑6月

KTV、桌遊店抽菸　屏東聯合稽查人員開罰

凌晨3點陌生阿北拚命敲門　搞錯地點啦

國道1號台南下營系統小客車追撞緩撞車

身障男夜市忘了停車處傷心大哭　臺西警迅速尋獲

竹市開放預約提供BNT及AZ接種

更多熱門

相關新聞

康樂國小參訪台東警察分局 　歡樂氣氛中體驗警察工作

康樂國小參訪台東警察分局 　歡樂氣氛中體驗警察工作

台東市康樂國小於日前安排參訪台東警察分局的校外教學活動，小朋友們一進到分局內，便專注地聽警察哥哥和姐姐介紹辦公環境及各種警用裝備，現場員警除了介紹警察工作外，更讓孩子們輪流和巡邏車拍照，體驗乘坐在警車上的感覺，滿足學童對波麗士的好奇心。

與林農有約　首場知本登場

與林農有約　首場知本登場

卡拉OK開唱噪音擾鄰　最高罰3萬元

卡拉OK開唱噪音擾鄰　最高罰3萬元

中華會館土地易主

中華會館土地易主

修繕老房子　「私有老建築保存再生計畫」助圓夢

修繕老房子　「私有老建築保存再生計畫」助圓夢

關鍵字：

成功 電動代步車 台東

讀者迴響

熱門新聞

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

王泉仁驚傳「3度再婚空姐懷男胎」！

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

新莊鬧區「當街砍人」！她洗完頭遇刺

6歲弟得胃癌！「滴茶色尿」爺捶胸痛哭：都是我不好

男大生遭暴打命危　盧秀燕震怒：查背後誰撐腰

擦撞瑪莎拉蒂遭暴打　媽悲喊：還有天理嗎？

身分證「中3碼」爽喝11元手搖杯

大學生擦撞海神　慘被暴打顱內出血搶救中

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

老婆幫買鮮奶！人夫一看「買錯了」爆共鳴

顏寬恒36歲當阿公！媳婦擁神級美貌…網驚：可6代同堂

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

更多

最夯影音

更多
鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗
「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面