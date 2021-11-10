成功警分局深入社區　宣導高齡者電動代步車安駕要領

▲宣導電動代步車駕駛要領。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局日前至成功鎮和平社區長者聚會處所進行「高齡者交通安全」宣導，宣導員警除了透過短片向部落長者分享行人(車輛)行經路口安全等觀念外，亦親自示範如何「電動代步車」安全駕駛要領，並在宣導尾聲以有獎徵答方式發送反光條，讓長輩晨昏外出時配戴，提高駕駛人的辨識度，亦保障長者行的安全。

因為和平社區屬阿美族部落，居民多為高齡長者，成功警察分局交安宣導團隊除了先以阿美族警員以母語錄製的短片宣導，加深長者的理解外，更來場「情境模擬演練」，由警員陳秉豐親自示範操作年長者普遍使用的電動代步車，詳細解說如：在上路前應檢查電動代步車車燈、喇叭、胎壓、電力及方向盤是否正常、後照鏡是否清晰可見後方來車、車身是否有反(發)光配件等。另外，也示範在路口該如何「左右查看來車」、「行駛行人穿越道穿越路口」，讓現場長者實際演練並當場指導。宣導團隊也提醒長者們，最近天候轉涼，晨起運動(農忙)記得添加保暖與亮色衣物，亦須攜帶反光物品讓來往車輛駕駛能夠注意到他們。

成功警察分局表示，依行政院衛生署公告屬於醫療器材的「醫療用電動三輪車」、「動力式輪椅」等電動代步車，應視為行人活動的輔助器材。但近年來發現不少行動不便長者在使用電動代步車時，其實並不知曉電動代步車的路權應比照行人規定，在馬路上像機車騎士一般轉彎或穿越路口險象環生，就容易在自己或其他用路人一時疏忽未注意，導致交通事故的發生。有鑒於此，該分局將持續深入各社區(部落)加強宣導提升長者使用電動代步車之安全觀念，也呼籲民眾家裡有長者使用代步車者，應定時檢查車況是否良好，並適當加裝反光(發光)裝備提升晨昏時段與夜間之辨識度，將會讓長者們行得更安全。