與林農有約　首場知本登場

▲林業永續多元輔導方案說明會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東林區管理處知本工作站於9日舉辦第1場次的「與林農有約」座談會，來自台東、知本、卑南、太麻里等地計約60名出租造林地承租林農。台東處吳昌祐處長率領林政課課長、政風室主任與承辦人員，暨知本工作站全體同仁於會中聽取承租林農反映及建言；現場除由知本站主辦同仁針對修正之出租造林地工寮興建注意事項及林下經濟、獎勵輔導造林、林業永續多元輔導方案等相關規定及綠鬣蜥等外來入侵種防治工作進行說明及宣導外，同時也藉機詳細回復民眾有關租地造林地苗木補植及引水用地、新建工寮申請等各項提問，現場互動相當熱絡。

現場多位承租林農對於租地內水源取用、相關設施申請及工寮補辦業務提出詢問及疑難，其中有關用水申請部分，由於涉及公共用水權益及相關申請程序需先取得土地使用同意及再向地方政府提送水權申請事宜，現場均由知本站同仁妥善說明回應。台東處吳昌祐處長亦表示，近年因極端氣候影響屢屢發生供水吃緊的問題，縱使台東地區雖未發生嚴重缺水現象，但仍提醒與會林農能夠與林務局一起攜手維護山林資源，共同營造健康森林環境及珍惜得來不易之水資源。

另有來自初鹿地區的陳姓林農提及，農委會已於今年9月1日成立「氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室」，年底前將舉辦27場全國巡迴座談會，詳細說明調適、減量、農業碳匯、農業綠能及循環農業等面向上的規劃，陳先生建議未來林務局能在「農業碳匯」，為國有林地承租林農爭取加入碳交易平台，同時亦可在機制內透過媒合企業認養或合作，讓林農在營林過程中能夠有機會增加碳稅收益，吳昌祐處長則表示這是1個非常重要且符合實際需求的建議，將會在適當時機將這項建言向林務局反映。

近年來林務局為振興山村經濟及提升林農營林意願，積極輔導持有或承租林業用地的林農夥伴參與林下經濟經營工作，及為加強公、私有林經營管理擬訂之「林業永續多元輔導方案」，鼓勵林農評估整合鄰近地區的林農成立林業合作社的可行性，未來台東處也將針對有意願參與的承租林農，延請專家協助擬定森林經營計畫提出申請，再透過森林主、副產物的生產與行銷管理等輔導措施及務實的補助作為，提供最直接及必要的協助與支持，透過前述方案的推動，不僅期望能增加林農投入營林期間的經濟來源外，亦能振興國產材生產及挹注國內木材市場需求。