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高雄搶台積電「關鍵整地」快了10年原因曝　明年先給29公頃土地

▲▼高雄市長陳其邁視察中油高煉廠整治進度。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市長陳其邁視察中油高煉廠整治進度。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台灣科技業龍頭台積電公司9日宣布將到高雄設置7奈米及28奈米製程晶圓廠，地點就選在高雄中油五輕舊場址。高雄市副市長羅達生今透露成功爭取台積電關鍵，就在於土地整治期程整整快了10年，預計明年會先提供第一階段用地，大概29公頃左右給台積電建廠。

羅達生指出，基本上台積電是對建廠環境要求非常高的公司，在評估建廠地點的時候，關鍵包含期程或是腹地夠不夠大，以及相關水電基礎環境是否能被滿足。經過多方多次溝通後，高煉廠無論在水電基礎設施，或是腹地都足夠台積電來建廠，首要克服困難還是在於期程。

羅達生說，其中最主要議題就是整治期程，高雄市政府從2033年提早10年到2023年完成整治。之所以能夠加速整地期程，羅達生說主要有3個原因。第一，高煉廠有足夠大的腹地可彈性運用，所以可以同步進行土壤挖除跟堆置，進行整治。

第二，土地採取分段整治、分段解列方式來做，總共規劃6區，一個區一個區進行，同時也會根據不同階段的整治，去做解列，好處就是可以同時進行園區土地的供應。

▲▼台積電。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲台積電董事會決議核准公司將向高雄市政府遞件租地設廠。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

第三，也就是最重要的因素在於跨局處的整合以及行政上的協調。羅達生說，這塊整治主要負責的局處雖然是工務局，但包含環保局、勞工局、都發局及經發局等相關局處也都進行相關作業。高市府有設置一個專案推動辦公室，由他主持，高煉廠也有前進指揮所，由工務局局長親自召開。

羅達生說，在這樣組織運作架構下，各局的參與，與現場直接跟整治公司一起合作運行的效率下，整治期程不但依序進行，有些工作還已經提早完成。

至於水電部分，羅達生表示，高雄市的水，每天可以提供160萬噸的水，不管工業還是民生用水，只用約150萬噸，基本上是供給大於需求。再加上高雄市水源是採取多元方案，除了水庫蓄水外，還有伏流水、水井。尤其今年面臨全台乾旱，為了讓水源有充分備援，還挖了62口深井水，因此作為備援能量更為充裕。

另外，高雄一年發電500億度，本身只用到6成，電的供應來源是非常充裕，大部分的電是南電北送，高雄本身的用電跟發電是絕對滿足。在供電設施建置上，高煉廠本身周遭包含楠梓加工區、大社、仁武等工業區存在，相關變電設施有足夠的空間，在經過台電協助下，目前短期上增建部分協調完成。未來產區也會自建變電所，電力規劃上也是相當完善，他強調，不管是水電還是土地上，相信市府跟台積電配合綿密也都符合他們需求。

羅達生說，明年會先提供初步第一階段用地，大概29公頃左右給他們建廠，也就是在這樣期程下，讓台積電決定在高雄設廠。

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