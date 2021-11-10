台積電設廠高雄「落腳處」　差點要被韓國瑜拿去蓋賽馬場

▲高雄市長陳其邁視察中油高煉廠整治進度。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台灣科技業龍頭台積電公司9日宣布將到高雄設置7奈米及28奈米製程晶圓廠，地點就選在高雄中油五輕舊場址。事實上，這塊地過去曾經被前高雄市長韓國瑜相中，有意在此地興建賽馬場，發展賽馬產業鏈，當時還稱若成功，高雄至少增加5千到1萬個工作機會。

▲台積電董事會決議核准公司將向高雄市政府遞件租地設廠。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

台積電昨晚證實，因應半導體市場的龐大需求，將在高雄設置7奈米及28奈米製程晶圓廠，預計2022年動工，2024年開始運作生產。而台積電高雄設廠位置就選在過去中油的五輕舊場址。

這塊地先前曾經被前高雄市長韓國瑜看中，他過去談及如何活化已停工的高雄煉油廠舊址時，就直言有意在該地興建賽馬場，發展賽馬產業鏈，更稱計畫若成功，高雄至少能增加5千到1萬個工作機會。不過，在韓國瑜被罷免後，短短時間內，煉油廠就從賽馬場計畫搖身變成未來的台積電晶圓廠。

▲高雄市長陳其邁說明台積電投資高雄關鍵。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市長陳其邁對於台積電將來高雄投資大表歡迎，針對外界關心過去土地汙染部分，他強調，在高煉廠區有一個前進指揮所，每天處長、副處長級都進駐在現場看整個汙染整治狀況，到目前為止進度還有稍微超前，預計明年中可以交地給台積電，一切都按照計劃在進行。