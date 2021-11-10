妻抱子淚送夫！通緝犯變「工地小蜜蜂」逃2年　街頭離別警也心酸

▲28歲的邱姓男子在被逮捕送上車之後，就在路邊跟孩子們道別 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名28歲的邱姓男子因為毒品案件被判刑10多年，不過他帶著老婆逃亡，過程間還生2個孩子，為了躲避追查，多次更換租屋以及車輛，甚至當起了「工地小蜜蜂」賣涼水，但最後還是被警方查獲，一家人在街頭上「淚眼汪汪」的告別戲碼，讓員警看了也很心酸。

邱姓男子在2年前為毒品案件判決以及其他案件合併得執行13年，不過他就在得知道判決之後，帶著老婆展開逃亡的生活，這兩年當中他還生了一對兄弟，為了小孩跟妻子，邱姓男子行事更加小心，他隱身在三民區工地旁邊賣起了涼水，當起「工地小蜜蜂」。

不過有一天一名員警經過的時候，一眼撇見覺得這名28歲邱姓男子身材壯碩，肯在工地旁邊打拼，所以忍不住多跟他聊了幾句，不過過程當中，邱姓男子言詞閃爍，讓員警覺得有股說不上來怪，回到派出所之後，跟同事聊起了這件事，同事覺得特徵好像在通緝犯紀錄當中看過，所以暗中比對確定他就是通緝犯。

▲28歲的邱姓男子因為通緝，所以被員警逮補。（圖／記者吳奕靖翻攝）

7日員警前往工地旁邊將邱姓男子逮捕，眼見躲不過，只好哀求員警給他一點時間，讓他跟2歲以及1歲的兒子說聲再見，因為他害怕等自己出獄的時候，孩子們就已經不認識他，所以一家人就在路口上演淚眼告別，讓員警也看得很心酸，但最後還是得依法將他送往高雄地檢署來執行。