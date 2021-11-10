基隆婦網戀「以色列軍人」　1個月匯400萬！兒子警告才知被騙

▲婦網戀假以色列軍人陷情網，1個月被騙近400萬元。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一位60多歲婦人在Facebook臉書陷入與自稱以色列軍人的網戀，以繳錢後不必繼續打仗為藉口，婦人前後1個多月匯了近新台幣4百萬元，直到近日跟兒子聊起此事，才驚覺遭詐騙，向警方報案。警方呼籲民眾，類似詐騙層出不窮，若遇陌生外國人士加好友，務必提防小心。

據了解，自稱以色列軍人之詐騙者，數月前在FB臉書搭訕前述受詐騙的婦人，天天噓寒問暖、甜言蜜語，讓婦人以為陷入情網；軍人表示為了見她，必須付錢才不用繼續打仗，婦人不疑有他便開始籌錢協助。

經該軍人引介他的上司史蒂芬將軍與婦人聯繫及付款，對方雖提供臺灣某農會的匯款帳戶，婦人仍分批匯了將近4百萬元，直到婦人兒子得知異狀警告，婦人才警醒，並向警方報案展開追查。

基隆市警察局刑事警察大隊呼籲，這是典型的假交友詐騙案件，讓被害人以為陷入情網，民眾遇外國人士要求加入臉書、通訊軟體，聊天時勿透露太多個人訊息，若交往時間尚淺即提結婚或要求金錢支付，切勿答應，以免陷入詐騙陷阱。

▲基隆市警察局刑事警察大隊呼籲民眾，若遇陌生外國人士加好友，務必提防小心。（圖／基隆警刑大隊提供）

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