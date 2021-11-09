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修繕老房子　台東「私有老建築保存再生計畫」助圓夢

▲縣府推行私有老建築保存再生計畫。（圖／記者楊漢聲攝）

▲縣府推行私有老建築保存再生計畫。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

為引入民間自發性文化治理力量，保存具潛在文化資產之私有老建築，台東縣政府受文化部委託辦理「私有老建築保存再生計畫」，希望結合官方與民間的力量，一起搶修具潛在文資價值的老屋，延長其使用年限，以時間換取更多對於老建築經營的想像空間，使後續老建築再生利用達到最大效益，台東縣政府歡迎有意修繕家中或活化社區部落老建築的民眾，可自行上網下載申請計畫。

台東縣長饒慶鈴表示，期待透過公私協力，讓台東縣老屋能再度延續，營造社會重拾老建築及其技藝價值，提升縣民們對於老建築保存的意識，保有各地文史發展紋理，構築在地文化的主體性。

文化處長顏志光指出，台東縣執行此項計畫至今已輔導16位民眾申請，並辦理多場老建築議題相關活動，民眾反饋十分熱烈，極力邀請台東縣民踴躍申請計畫及參加活動，縣府將委託輔導團隊全程協助民眾提案，讓民眾可以順利的申請經費並執行計畫，共同推動私有老厝活化，保存台東歷史記憶。

文化處說明，「私有老建築保存再生計畫」包含了「建物整修類」、「再生推廣類」及「文化經營類」等3類。但凡欲修繕之私有老建築為民國60年以前所興建，且修繕後續之使用具公益性，皆可申請「建物整修類」計畫，補助項目包含規劃設計、本體修繕、結構檢查及補強、執照取得及行政規費、相關文史調查及紀錄，補助額度最高可達50%；「再生推廣類」則專為預計辦理老建築相關推廣課程之社團或學校提供經費上的補助；而「文化經營類」係民眾以民國60年以前的老建築從事藝術文化經營之租金補助，每月最高可申請新台幣1萬2千元租金補貼，申請期限最多可達2年。

歡迎對於「私有老建築保存再生計畫」有興趣的民眾可至文化部私有老建築保存再生計畫官方網站(https://obs.moc.gov.tw/home/zh-tw)下載計畫簡章或電洽台東縣政府文化處承辦人員賴先生(089-350378#223)詢問私有老建築保存相關議題。

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