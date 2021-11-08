　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

真人示範調情口交「20男女猛抄筆記」　清大碩士生開性愛課結果慘了

▲▼異物梗色工作坊。（圖／翻攝網站）

▲異物梗色工作坊除了賣情趣用品，還成立性事工作坊，開班教授真人性愛。（圖／翻攝網站）

記者劉昌松／台北報導

清大碩士生徐豪謙在「異物梗色工作坊」擔任講師，以2000到3000元不等價格，開班教授性愛，主打真人實作，由徐親自示範，對裸露下體的廖姓男模特兒按摩、口交，警方獲報前往查緝時，有20名男女學員正認真做筆記，徐等3名工作人員都堅稱應受言論自由保障，仍在8日被台北地檢署依妨害風化等罪起訴。

根據「異物梗色工作坊」原本主要業務是販售情趣用品的，根據網站介紹，工作坊從 2014 年起從事性事教學，目的是「幫你消化教科書，整理老司機的經驗，幫助你自在學性、談性。」「經驗豐富的講師，將性愛技巧仔細拆解， 藉著最直接的示範，幫助你少走冤枉路，給對方爆棚好感度。」

工作坊開班課程玲瑯滿目，包括「撩慾課程」教親密按摩、前戲，「取悅課程」教女體手技、男體口交，「交歡課程」教體位，每堂課1.5小時，收費2000元到3500元不等，另外還有系列課程，以實際練習方式，由講師一個動作、一個動作協助學員。

▲▼異物梗色工作坊。（圖／翻攝網站）

▲異物梗色工作坊的課程玲瑯滿目，每堂課約1.5小時、收費2000元到3500元不等。（圖／翻攝網站）

警方獲報課程過程疑有觸法疑慮，喬裝一般民眾上網登記報名2月份的男體口交課，到了光復南路教室現場，只見1間普通的小班教室，台上講師徐豪謙掛著頭戴式麥克風，面前1張長桌上躺著廖姓男模特兒，徐邊講解，邊對廖男下體撫摸、按摩，最後還俯身對廖男口交。

台下約20名男女排排坐著，不是聚精會神看著徐豪謙示範，就是在低頭努力在抄筆記，但由於現場禁止拍攝，員警蒐證對台上的示範動作錄影效果不佳，異物梗色工作坊主動交出課程錄影檔案，裡面還包括許多過去開班情形。

徐豪謙等人承認收費從事真人性愛教學，由廖姓男模脫下褲子擔任真人模特兒，另外張姓攝影師除了紀錄課程，還兼現場布置、維護秩序等工作，不過他們都堅稱的行為合法，應該受言論自由所保障，檢察官調查後，依意圖營利供人觀賞而公然猥褻罪將3人都提起公訴。

►不怕低溫！靠「冬衣」顯瘦又顯白

ET快訊
新北加倍券開獎了！　最多可領1萬
上課真人示範口交！20男女猛抄筆記　清大碩士生慘了
LIVE／ET午間新聞：仰德大道嚴重車禍！　大貨車煞不住狂衝
快訊／超強！滑輪溜冰世錦賽　台灣選手獲1金1銀1銅
《哆啦A夢》大雄聲優逝世！　配音史超強
快訊／大立光工安意外！　1人「遭鋼筋穿刺」當場死亡
買到AZ即期品　柯文哲嗆：莊人祥智商不到70
橘子太酸！他放地上「滾3次」驚呆：真的變甜
快訊／看你去哪投票！　公投查詢系統上線

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雙十一購物節小心詐騙　中市警邀中職啦啦隊錄影片宣導

身體不適硬撐上合歡山　重機男和6旬婦高山症發作狂吐

士林居酒屋驚傳監委兒持刀砍人？她控權勢恐重案輕判　警說話了

真人示範調情口交「20男女猛抄筆記」　清大碩士生開性愛課結果慘了

貨斗載滿「白色包包」開往山區　他一路尾隨抓到3隻環保蟑螂

快訊／大立光工安意外！工人「遭鋼筋穿刺」亡　勞檢處回應了

不會開這個車啊！輪椅女孩搭公車遭司機嘲諷　黃偉哲道歉究責

約旦醫學碩男娶台女1個月就後悔　辱妻「一坨屎」訴離慘被打臉

獨／男遭拍搜60克毒品要求提審　法官認違法搜索釋回！關鍵原因曝

莽男推一把害死債主　竟佈疑陣裝瓦斯漏氣！判刑8年定讞

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

米可白天天視訊前夫「記者問號XDD」　2人關係超緊密...她笑：這樣很奇怪嗎

BTS歌幾乎放整首！趙婷羞認「喜歡JIMIN」　台詞偷藏「冰與火哏」..基特哈靈頓：Sxxt！

家門被違停堵死！屋主「鷹架封印」　神反制嗆：都別出去...網喊超療癒

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

雙十一購物節小心詐騙　中市警邀中職啦啦隊錄影片宣導

身體不適硬撐上合歡山　重機男和6旬婦高山症發作狂吐

士林居酒屋驚傳監委兒持刀砍人？她控權勢恐重案輕判　警說話了

真人示範調情口交「20男女猛抄筆記」　清大碩士生開性愛課結果慘了

貨斗載滿「白色包包」開往山區　他一路尾隨抓到3隻環保蟑螂

快訊／大立光工安意外！工人「遭鋼筋穿刺」亡　勞檢處回應了

不會開這個車啊！輪椅女孩搭公車遭司機嘲諷　黃偉哲道歉究責

約旦醫學碩男娶台女1個月就後悔　辱妻「一坨屎」訴離慘被打臉

獨／男遭拍搜60克毒品要求提審　法官認違法搜索釋回！關鍵原因曝

莽男推一把害死債主　竟佈疑陣裝瓦斯漏氣！判刑8年定讞

打造基隆4大就業基地　謝國樑：8年創造8萬就業機會

NIKE「雙11快閃優惠」來了！鞋款下殺5折、運動內衣8百元有找

雙十一購物節小心詐騙　中市警邀中職啦啦隊錄影片宣導

長髮黑貓沖水秒成「裸體黑香菇」　真面目笑噴主人：我真的很抱歉

《我獨》李施彥娶回小6歲演員女友！12月25日低調辦婚禮

不用湊低消直接免運！達美樂：全門市即起「免外送費」

民進黨團：台灣人民拿中華民國身分證　難道中國要列刑事追討對象

「朱立倫真的造謠上癮」　林靜儀親揭「蔡英文站台」指控真相

美國討晶片短缺資料今日死線　經長王美花：部分半導體商已繳交

監視器驚見「家有鱷魚」軟爛身體躺沙發　網萌暈：沒人在家就是爽

社會熱門新聞

快訊／仰德大道嚴重車禍！4車連環撞5傷

即／鄧佳華要去拍AV了！男優藝名曝光

高雄25歲女遭攔查哭了！警聞「味道超重」喝斥：不乖

新北男婚後嫖妓又約砲　「1年約戰8小三」下場曝

即／男半夜心臟不適開車就醫　急診室前撞車亡

仰德大道撞擊畫面曝！物流車下山失控猛衝

快訊／國一北上貨車自撞護欄　車頭懸掛橋樑邊！嚴重回堵2km

三總實習醫師「摔落70m深谷」亡！未申請入園攻羊頭山

仰德大道4車追撞釀5傷！恐怖現場曝光

大立光施作工程！工人「遭鋼筋穿刺」亡

運將睡人妻！命喪北宜公路　神祕光束導引見白骨

即／國1下營系統閘道小客車撞防撞車　女駕駛送醫

銀樓老闆偷生子　妻搬光珠寶！房子轉給2兒還告贏

即／台中工人高處墜落「鋼筋刺穿腹部」

更多熱門

相關新聞

愛愛「加入3動作」激瘦效果曝光！

愛愛「加入3動作」激瘦效果曝光！

毫無疑問，若是將「性愛」視為一種「運動方式」，那大概是全世界最使人歡愉的運動項目之一。與伴侶的每一次性愛確實能燃燒一定程度的卡路里，但「人與人間的連結」是否能夠取代重量訓練、有氧運動等等鍛鍊方式？

趁女友不在偷High！他爽完突收1暗示：慘了

趁女友不在偷High！他爽完突收1暗示：慘了

沒錢付房租「加價轉租當砲房」！他下場慘了

沒錢付房租「加價轉租當砲房」！他下場慘了

短裙辣妹傻眼！　痴漢盯著她「抖4分鐘」

短裙辣妹傻眼！　痴漢盯著她「抖4分鐘」

曖昧男「交往前要試車」她聽呆了　網戰翻

曖昧男「交往前要試車」她聽呆了　網戰翻

關鍵字：

性愛調情異物梗塞妨害風化公然猥褻意圖營利

讀者迴響

熱門新聞

白家綺緊急動手術3小時！

唐綺陽警告年底兩個月：星象不是吃素的

幫女兒洗書包「翻出保險套」！單親爸崩潰

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

快訊／仰德大道嚴重車禍！4車連環撞5傷

詹惟中錄影突吼「要幹架是不是」

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

蘋果有線耳機竟有這些「神功能」！網友：貴十幾倍買藍牙，我幹嘛？

馬斯克「不是你想的那樣」　老員工曝私下面目

銀行高階女經理「打AZ疫苗5天」變植物人　家屬怒控：被當垃圾踢

即／鄧佳華要去拍AV了！男優藝名曝光

高雄25歲女遭攔查哭了！警聞「味道超重」喝斥：不乖

前台大醫：BNT不急著4週就打！曝「2劑最佳間隔時間」

更多

最夯影音

更多
25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕
美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面