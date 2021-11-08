真人示範調情口交「20男女猛抄筆記」　清大碩士生開性愛課結果慘了

▲異物梗色工作坊除了賣情趣用品，還成立性事工作坊，開班教授真人性愛。（圖／翻攝網站）

記者劉昌松／台北報導

清大碩士生徐豪謙在「異物梗色工作坊」擔任講師，以2000到3000元不等價格，開班教授性愛，主打真人實作，由徐親自示範，對裸露下體的廖姓男模特兒按摩、口交，警方獲報前往查緝時，有20名男女學員正認真做筆記，徐等3名工作人員都堅稱應受言論自由保障，仍在8日被台北地檢署依妨害風化等罪起訴。

根據「異物梗色工作坊」原本主要業務是販售情趣用品的，根據網站介紹，工作坊從 2014 年起從事性事教學，目的是「幫你消化教科書，整理老司機的經驗，幫助你自在學性、談性。」「經驗豐富的講師，將性愛技巧仔細拆解， 藉著最直接的示範，幫助你少走冤枉路，給對方爆棚好感度。」

工作坊開班課程玲瑯滿目，包括「撩慾課程」教親密按摩、前戲，「取悅課程」教女體手技、男體口交，「交歡課程」教體位，每堂課1.5小時，收費2000元到3500元不等，另外還有系列課程，以實際練習方式，由講師一個動作、一個動作協助學員。

▲異物梗色工作坊的課程玲瑯滿目，每堂課約1.5小時、收費2000元到3500元不等。（圖／翻攝網站）

警方獲報課程過程疑有觸法疑慮，喬裝一般民眾上網登記報名2月份的男體口交課，到了光復南路教室現場，只見1間普通的小班教室，台上講師徐豪謙掛著頭戴式麥克風，面前1張長桌上躺著廖姓男模特兒，徐邊講解，邊對廖男下體撫摸、按摩，最後還俯身對廖男口交。

台下約20名男女排排坐著，不是聚精會神看著徐豪謙示範，就是在低頭努力在抄筆記，但由於現場禁止拍攝，員警蒐證對台上的示範動作錄影效果不佳，異物梗色工作坊主動交出課程錄影檔案，裡面還包括許多過去開班情形。

徐豪謙等人承認收費從事真人性愛教學，由廖姓男模脫下褲子擔任真人模特兒，另外張姓攝影師除了紀錄課程，還兼現場布置、維護秩序等工作，不過他們都堅稱的行為合法，應該受言論自由所保障，檢察官調查後，依意圖營利供人觀賞而公然猥褻罪將3人都提起公訴。