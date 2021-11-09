5款文化資產文創紀念品出爐　林右昌：要擦亮基隆城市品牌

▲5款文化資產文創紀念品出爐。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府文化局今年首度以「文化資產」出發，聯手基隆在地知名業者及業界設計師，為自己家鄉開發「專屬歷史場景再現」系列文創紀念品，市長林右昌表示，基隆正在打造新的城市品牌，這幾年來有很多年輕伙伴透過設計跟創意的方式，發展出獨一無二的基隆好物，，充滿了台灣意象以及基隆城市風情。

林右昌表示，基隆已經從過去服務貨的港口，蛻變成服務人的港口跟城市，這幾年基隆有非常大的轉變，不管是城市的空間或是文化的場域，都有越來越多的人文元素跟內涵，這些都是在打造基隆新的城市品牌，相信大家也可以看到基隆的文化力正在蓬勃發展，透過不管是大基隆歷史場景建設或是市港再造，帶動台灣的城市發展。

▲透過設計跟創意的方式，發展出獨一無二「基隆好物」。

文化局長陳靜萍表示，大基隆歷史場景再現整合計畫是文化部歷史場景再造的指標計畫，以文化治理的高度串聯基隆東岸地帶的文化資產景點，包括：基隆要塞司令部校官眷舍、基隆要塞司令部官邸、基隆要塞司令部、旭丘指揮所以及漁會正濱大樓等。而此次的文創輔導計畫則是以文資為基底，串連起在地產業、藝術設計，共同開發具有深度文化特色的基隆好物新樣貌。

陳靜萍指出，此次開發的5款文創紀念品，具備文化深度及創意也注重友善環境，實踐減塑與環保的精神，如用於水產販售的包裝禮盒，使用再生紙漿為原料；以「守護國民身體健康」為概念的洗髮皂、擴香石及專屬容器的組合，兼備三種功能，以環境永續的理念，減少產品包裝及延伸產品功能。

▲透過設計跟創意的方式，發展出獨一無二「基隆好物」。



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