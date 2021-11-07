攀羊頭山未申請入山　男跌10米邊坡喪命！直升機吊掛下山

記者柯政誟、林冠吟／花蓮報導

花蓮秀林鄉羊頭山7日上午6時許傳出一起山難意外！一名蔡姓男登山客7日上午攀登羊頭山時，不慎失足滑落邊坡，被同行的山友在3.7K近10米深邊坡處發現，其面部瘀青、有血，無反應，疑似失去生命跡象，緊急通報119。消防隊獲報後也派人前往救援，終於在下午2時許接觸到蔡男，不過蔡男已失去呼吸心跳，確定死亡，並在下午近5時許由空勤總隊出動直升機將蔡男吊掛下山送往慈濟醫院。

▲花蓮秀林羊頭山男登山客跌落10米邊坡亡。（圖／記者柯正誟翻攝）



廖姓男子原定7日一人獨攀羊頭山，卻臨時帶著84年次的吳姓男子和88年次的蔡姓男登山客，2人在未申請入山證的情況下於7日清晨近3時許，和廖姓男子一同攀爬羊頭山，不料在清晨近6時許時，蔡姓男子疑似不慎在邊坡3.7K處摔落，被同行友人發現，其跌落時面部瘀青、有血，呼叫無反應，疑似失去生命跡象。

花蓮縣消防局獲報後，也通報太警隊與太管處，警消一行共24人前往救援，並在下午2時許接觸到蔡姓男子，不過其已無呼吸心跳，警消也架設繩索在下午3點51分將蔡男拉回至步道後，將徒步搬運至吊掛點，並在下午近5時許由空勤總隊派出直升機完成吊掛作業，送往慈濟醫院。

▲▼花蓮秀林羊頭山男登山客跌落10米邊坡亡。（圖／記者柯正誟翻攝）