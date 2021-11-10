2歲童遭虐丟樹林成白骨！法醫採證查活埋　狠母衣服蓋頭現身　　

▲竹南鎮遭父母虐死的2歲男童，10日上午在頭份殯儀館採取生物跡證進行鑑識，女童媽媽出現後不發一語快步離開。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮日前發生2歲男童遭父母不當管教致死，埋屍在一處樹林中；檢警10日上午在頭份殯儀館進行解剖，但檢方表示，因法醫研究所法醫師在遺骨採取生物跡證進行鑑識，今日尚無法確認死因，有待儀器鑑識後確認。而男童媽媽也到現場，但始終不發一語快步離開。

據了解，林姓男童的陳姓母親育有4名子女（6歲、3歲、2歲、1歲），除了6歲女童外，其餘3童均與林男所生，追查後才發現，男童2020年間就因遭父母不當管教身亡。男童死後，父母將屍體帶往鄰近一處杳無人煙的樹林中，埋洞棄屍，隨後宛如無事發生一般，佯裝孩子仍在世，持續向縣府領取每月的育兒津貼補助。

▲▼警方漏夜挖掘林童被埋屍現場，男童父母也被依殺人、詐欺、棄屍等罪裁定羈押禁見。（圖／記者黃孟珍翻攝）

直到今年11月4日，陳女的6歲長女屆齡未入學，警方上門尋訪，命案才曝光。檢方成立專案小組偵辦，4日漏夜將男童屍骨挖出，同時也傳出父母疑似未確認孩子是否仍有呼吸，就將2歲男童挖洞掩埋，檢警為釐清真相，於10日上午進行解剖，追查確切死因。但男童屍體僅剩骨骸，法醫研究所法醫師在遺骨採取生物跡證進行鑑識後，尚無法確認死因，有待儀器鑑識後查明。

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