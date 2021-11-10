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幫幫高分群考生！國教盟籲調整分科測驗級距計算方式

▲▼國教盟要求調整分科測驗級距計算方式。（圖／記者許敏溶攝）

▲國教盟要求調整分科測驗級距計算方式。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

明年起大學指考改名為分科測驗，成績計算從百分制改為60級分制，並增加分發入學同分參酌比序項目，避免超額錄取，但國教行動聯盟（國教盟）今（10日）指出，上述級分制比照學測，導致學測成績信效度及鑑別度不足，建議分科測驗級距應以「前0.1%考生平均得分」來計算，既可區分出頂尖考生程度，讓考生努力看到收穫，也可讓大學找到更合適考生。

目前大學學測各科成績以15級分方式呈現，「以該科成績前1%考生的平均得分除以15得之」，而之前招聯會對外公告，明年分科測驗成績計算從百分制改為60級分制，級距計算方式比照學測，也就是說，就是「以該科成績前1％考生的平均得分除以60得之」，但國教盟今召開記者會，希望調整級分計算方式。

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國教盟指出，學測成績不穩定，109年學測數學有接近1.5萬人滿分，今年剩下1558人，顯示學測成績不穩定，導致學測成績的信效度與鑑別度不足，原因在於考題難易程度不穩定與級分計算方式失當，而明年分科測驗將以60級分方式呈現，對於考生影響甚鉅。

▼國教盟要求調整分科測驗級距計算方式。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼國教盟要求調整分科測驗級距計算方式。（圖／記者許敏溶攝）

國教盟舉例，在分科測驗中，若某科「前1%」考生平均得分72分，則級距為72／60=1.2，所以考生原始成績為0.01-1.2分者得1分，原始成績為1.21-2.4分考生得2級分，依此類推，原始成績69.61-70.8分的考生得59級分，而原始成績70.81-100分考生則得60級分，這使得60級分對應原始成績間隔為29.2分，其他級分對應原始成績間隔為1.2分，凸顯對應明顯不當，對於原始分數為高分的考生鑑別度極為不足。

台大電機資訊學院院長張耀文分析，現行學測級分計算方式為各科「前1%」考生的平均分數為天花板，切成不等間距的級分，形成高分砍頭式的級分制度，導致原始分數高分群考生鑑別度不足，不利於專才培育，恐怕導致錄取學生不符合大學期待。

國教盟認為，現有計分方式，將導致考題難易程度影響甚大，造成嚴重的科科不等值現象，建議明年學測級分計算方式必須調整，將「前1%考生平均得分」計算改為「前0.1%考生平均得分」來計算，新方案雖不如採用原始比數更能根本解決問題，但至少能緩解原始分數高分群考生的級距落差，有助於鑑別出高分群考生程度，讓考生努力看到收穫。

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