東石高中舉辦工科技藝競賽　選手提前熟悉實際操作技能

▲東石高中舉辦「工科技藝競賽賽前交流」助於選手實際操作技能的熟練。（圖／東石高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全國高級中等學校110學年度工科技藝競賽登場，國立東石高中於11月3日舉辦「工科技藝競賽賽前交流」，共有來自苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄及屏東等九個縣市共計16校、26位選手參加，機械職類技藝競賽分為鉗工及車床兩個職種，賽前交流除了提供選手們技術上的切磋與觀摩，有助於實際操作技能的熟練，也讓指導老師有機會交換訓練心得，透過交流的良性競爭，模擬競賽的感覺並學習彼此的優點。

東石高中校長蔡吉郎表示，位在馬稠後工業區的松川精密，長期贊助機械科選手訓練所需，提供了莫大的實質幫助，是一家重視人才教育與社會公益的企業。東高機械科不僅在技藝競賽上表現出色，升學成績也同等亮眼，110學年度錄取國立科大院校計有21人次，足見在學業與技能上均能並進發展。技職體系近年來的發展，乃是經由技藝教育向下紮根，不僅成就學生與在地產業雙向務實接軌，也為每一個孩子刻畫出未來的理想藍圖。

該校機械科林家彬主任表示，機械科多年來實施夜間訓練，為選手的競賽培訓，打下良好的基礎；目前正積極備戰，且透過賽前交流持續精進，希望能在即將到來的工科技藝競賽中再創佳績，為學校贏得榮耀。

110年度職業科升學成績亮眼，技藝競賽也屢獲佳績，而嘉義縣新興的馬稠後工業區與即將設立的嘉義科學園區，都是機械科未來發展的願景所在，對於學生畢業後的在地就業，提供更多的機會與保障，因此，東石高中將持續推動「書讀好，競賽好，好技藝」的三好目標，希望讓在地學子安心在地就讀，畢業後在地就業。