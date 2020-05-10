國中會考東石高中高規格防疫　取消英聽測驗改閱讀為主

▲翁章梁前往東石高中考場視察 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣新冠肺炎疫情逐漸趨於緩和，嘉義縣政府仍採取高規格積極防疫措施，面對將在5月16及17日舉行的國中教育會考，縣長翁章梁與教育處長陳添丁與嘉義縣家長協會理事長蘇正煌，前往東石高中考場視察校園防疫整備情形，並實際測試以紅外線熱像儀量測體溫的操作狀況。

翁章梁說，受疫情影響，考場在事前準備包含場地消毒及應考當天學生需戴口罩應考，對考生而言是全新的經驗，對準備場域的相關人員來說是責任也是壓力；今天特別前來視察相關動線與準備工作，所有準備就是為了讓考試能夠順利，希望考生及家長能夠安心、從容面對考試，更祝福所有考生一切平安、順利。

東石高中校長楊長鉿指出，為了準備校內將容納1200多位學生的考場，上周已邀請各國中的校長或主任到學校來討論相關場地，如休息區場地配置等，考場將依照會考指揮中心的指示辦理，期待提供最好的環境，讓同學能安心作答，考到理想的學校。

本次會考取消英聽測驗改以閱讀為主，提出高規格防疫措施，考場人員全面戴口罩、量體溫、不開放陪考、各試場開冷氣，也需開前後門及所有窗戶(每扇窗開啟約10公分)以維持通風、加強試場及休息區消毒作業、管制考場進出場動線、確保整體考生應試健康與安全，此外，為了減少疫情傳播的風險，環保局將在會考前到東石高中及民雄農工考場進行消毒作業，做好萬全準備。

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