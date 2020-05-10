　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國中會考東石高中高規格防疫　取消英聽測驗改閱讀為主

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲國中會考高規格防疫！翁章梁前往東石高中考場視察 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲翁章梁前往東石高中考場視察 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣新冠肺炎疫情逐漸趨於緩和，嘉義縣政府仍採取高規格積極防疫措施，面對將在5月16及17日舉行的國中教育會考，縣長翁章梁與教育處長陳添丁與嘉義縣家長協會理事長蘇正煌，前往東石高中考場視察校園防疫整備情形，並實際測試以紅外線熱像儀量測體溫的操作狀況。

翁章梁說，受疫情影響，考場在事前準備包含場地消毒及應考當天學生需戴口罩應考，對考生而言是全新的經驗，對準備場域的相關人員來說是責任也是壓力；今天特別前來視察相關動線與準備工作，所有準備就是為了讓考試能夠順利，希望考生及家長能夠安心、從容面對考試，更祝福所有考生一切平安、順利。

▲國中會考高規格防疫！翁章梁前往東石高中考場視察 。（圖／記者翁伊森翻攝）

東石高中校長楊長鉿指出，為了準備校內將容納1200多位學生的考場，上周已邀請各國中的校長或主任到學校來討論相關場地，如休息區場地配置等，考場將依照會考指揮中心的指示辦理，期待提供最好的環境，讓同學能安心作答，考到理想的學校。

▲國中會考高規格防疫！翁章梁前往東石高中考場視察 。（圖／記者翁伊森翻攝）

本次會考取消英聽測驗改以閱讀為主，提出高規格防疫措施，考場人員全面戴口罩、量體溫、不開放陪考、各試場開冷氣，也需開前後門及所有窗戶(每扇窗開啟約10公分)以維持通風、加強試場及休息區消毒作業、管制考場進出場動線、確保整體考生應試健康與安全，此外，為了減少疫情傳播的風險，環保局將在會考前到東石高中及民雄農工考場進行消毒作業，做好萬全準備。

欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
海軍女士官狂叫蓋過機械聲！166秒淫片瘋傳遭汰除…淪加油站小
里民逼走基地台慘斷訊...上千戶求救　里長崩潰：到底是誰抗議
人妻與老公吵「偷情報復」！小王「1夜9次」讓她受不了　最後清
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

警消勇媽林婉婷、鐘惠鈴　守護家人民眾「沒有生病的權利」

鰲鼓濕地森林園區推草木染　體驗春天繽紛色彩

國中會考東石高中高規格防疫　取消英聽測驗改閱讀為主

翁章梁親發千朵康乃馨　強調兩性平權

大林郵局17小時破案　翁章梁讚辦案效率：不要想在嘉義縣犯罪

吳鳳科大志工溫馨送情　陪伴獨居長輩過母親節

溪北六興宮正黑面三媽限定版額溫卡贈學子　只送不賣

小橘子非營利幼兒園連三年評鑑優等　獲嘉義市續簽四年約

水電工「月薪3萬」請領補助！宜蘭公務員一查驚見「2億身家」

里民逼走基地台慘斷訊...上千戶求救　里長崩潰：到底是誰抗議的？

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

機車突竄龜殼花！她嚇歪路邊爆哭 阿伯路過神補槍：被咬到會死喔～

陳艾琳顧小孩「和老公.婆婆一起排班」！　關於羅志祥「多人運動」：講不出什麼好話

想當媽挨「針管海」忍35周瘀血肚　流產2次！求孕方法全試3年才得子

吃早餐嚕～吐司秒變陣頭淨香爐　他踩七星步：「三明治王爺」請

警消勇媽林婉婷、鐘惠鈴　守護家人民眾「沒有生病的權利」

鰲鼓濕地森林園區推草木染　體驗春天繽紛色彩

國中會考東石高中高規格防疫　取消英聽測驗改閱讀為主

翁章梁親發千朵康乃馨　強調兩性平權

大林郵局17小時破案　翁章梁讚辦案效率：不要想在嘉義縣犯罪

吳鳳科大志工溫馨送情　陪伴獨居長輩過母親節

溪北六興宮正黑面三媽限定版額溫卡贈學子　只送不賣

小橘子非營利幼兒園連三年評鑑優等　獲嘉義市續簽四年約

水電工「月薪3萬」請領補助！宜蘭公務員一查驚見「2億身家」

里民逼走基地台慘斷訊...上千戶求救　里長崩潰：到底是誰抗議的？

木炭烤更香！台南大腸香腸老店　糯米軟綿Q彈、香腸噴肉汁

化妝水CP值爆升！依膚況使用不浪費　二度清潔、曬後鎮定都辦得到

「美版阿中」白宮接觸確診者宣布自主隔離　病毒直逼3大防疫部門

感謝抗疫的媽媽們　蔡英文祝福：母親節快樂！

楊丞琳懺悔錄《玩很大》300集缺失！　PTT實況文被推爆…KID力挺：5年來沒人這樣過

LIVE／計程車最多補助6萬惹議　林佳龍、陳時中同台小黃受贈搭車金

警消勇媽林婉婷、鐘惠鈴　守護家人民眾「沒有生病的權利」

鰲鼓濕地森林園區推草木染　體驗春天繽紛色彩

「抗原快篩」15分鐘知道結果！　美FDA緊急批准第3種病毒檢測

快訊／宜蘭小客車擦撞護欄　「底朝天」翻墜溝渠中！駕駛救出已無心跳

10分鐘前才對陌生女伸狼爪...色男又當母親面拖走12歲少女

地方熱門新聞

基地台斷　里長崩潰：到底是誰抗議？

水電工請領補助　公務員一查見2億財產

要設基地台「不能在家附近」鎮民秒後悔　

開BMW申請紓困　男順利通過

公車司機連闖4紅燈　路人檢舉被嗆

基地台被抗議　里長還原背後真相

卑南鄉的母親節　子女用廣播對媽媽說心裡話

疫情衝擊收入銳減　街頭畫家臉書接案

推銷台南鹿茸品質優良掛保證

騎士闖紅燈被逮　一查竟是死者

土豪辦紓困　一查名下房產上億

變換車道吃4罰單　他申訴被打臉

桃園水利會新建大樓　原擬他處與設

桃園敏盛醫院7/1起　30餘醫師恐暫失業

更多熱門

相關新聞

國中會考強烈大反彈

國中會考強烈大反彈

國中教育會考將在16、17日登場，卻傳基隆市政府強制考生要穿校服應試，引發學生強烈反彈，認為規定缺乏法源依據。基隆市政府教育處表示，已請各校參照各縣市作法，不作統一規範。

國中會考今起「入闈14天」組題

國中會考今起「入闈14天」組題

國中會考台北試場擬採原地用餐、不開冷氣！

國中會考台北試場擬採原地用餐、不開冷氣！

國中會考20萬人報名！考生減6174人

國中會考20萬人報名！考生減6174人

潘文忠：3月起供各校9.4萬公升酒精

潘文忠：3月起供各校9.4萬公升酒精

關鍵字：

國中會考東石高中

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

愛吃炸雞！年輕妹罹乳癌離世…營養師曝婦科疾病「4地獄食物」

基地台斷　里長崩潰：到底是誰抗議？

即／21歲軍人開車碰撞重機！後座女身亡

若罷韓成功…這招恐讓高雄都是代理市長

小王「1夜9次」讓她受不了最後清醒

封城都沒人！護理師下班等公車「遭變態逼給洩慾」

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

賴弘國PO離婚文　阿嬌閨蜜反擊了

載母出遊死別！重機騎士撞車媽媽送命

南韓軍人夜店狂歡　引爆境內案例激增

郭富城首曝女兒正面「圓滾大眼萌爆」！

「來大都找我」等27年！電影《倚天屠龍記》選角造型公開

悍將女球迷太兇！11秒晃動主持人嚇傻

賴弘國澎湖打卡曝心境　阿嬌為小20歲鮮肉灑30萬

老翁不忍獨身在世自埋身亡

更多

最夯影音

更多
棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜
給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面