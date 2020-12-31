　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

東石高中利他社成立五年　『服務利他獎』二連霸

▲▼ 第六屆『服務利他獎』具體行動服務方案 得獎名單出爐！東石高中服務利他社二連霸！榮獲高中組第一名！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 第六屆『服務利他獎』具體行動服務方案 得獎名單出爐！東石高中服務利他社二連霸！（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

第六屆「服務利他獎」具體行動服務方案，得獎名單出爐，「東石高中服務利他社」榮獲高中組第一名，並獲得六萬元獎勵金。該社團成立迄今已邁入第5年，為朴子在地學校社團，平時熱心善行為地區公益。

「東石高中服務利他社」每年協助華山基金會獨居老人勸募發票、社區掃街美化市容、媒合校內同學至各機構擔任志工、推廣各項反毒運動、陪同體育生伴讀、至各社區陪同長輩活動、並利用寒暑假至偏鄉國小辦理營隊活動宣揚反毒及服務利他精神等…非常活耀，營造社會善良風氣廣獲各界好評。


自第二屆起連續五年參加「服務利他促進會」舉辦之「服務利他獎」比賽，服務精神受到評審團肯定，連續五年入圍，其中三年(第2、5、6屆)獲得高中組第一名之殊榮。

▲▼ 第六屆『服務利他獎』具體行動服務方案 得獎名單出爐！東石高中服務利他社二連霸！榮獲高中組第一名！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

指導老師吳佳翰教官表示，感謝評審團隊孩子們付出之肯定及鼓勵，對孩子們有莫大的肯定效果，在偏鄉資源缺乏下活動辦理及各種服務執行極為不易，「服務利他促進會」這樣舉辦的評比除了可以訓練孩子們企劃撰寫、規劃、執行、反思等「軟實力」(非認知行能力)成長外，達到服務學習的效果，同時對於執行服務工作上所需的資源亦有獎金贊助，對於實務上的執行幫助甚大。

▲▼ 第六屆『服務利他獎』具體行動服務方案 得獎名單出爐！東石高中服務利他社二連霸！榮獲高中組第一名！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

社長張舒涵表示，感謝各位學長姐一路下來的努力及服務利他精神的傳承，讓我們有機會可以在本次眾多優秀的團隊中脫穎而出，感受到了自己的成長，期間各種公益活動推行也讓我學到領導、協調及解決問題的能力，更讓我充滿了正向能量。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感

ET快訊
LIVE／再見了2020！紐西蘭2021首秀煙火齊發　璀璨奧
台南跨年一開場就出意外！　主持人竟2缺一
北市跨年晚會開始...現場人數曝光！　田馥甄打頭陣
下班開始塞！　國道、雙鐵出現瘋跨年人、車潮
義大跨年現場曝！　10萬變5千人「擺紅椅像造勢」
連結全在這！　全台22場「跨年直播」一次掌握
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南好Young跨年晚會線上直播　市府調整周邊交通管制

原住民族教育資源中心成立　嘉義縣民和國中揭牌

嘉縣物資運輸車撥交　期盼增強山區救災量能

東石高中利他社成立五年　『服務利他獎』二連霸

嘉義縣社區踏查走讀成果展　認識社區提升在地認同感

嘉義縣第一座斜張橋　蒜頭大橋獲公共工程金質獎

金門水頭港大型旅客服務中心工程簽約　預計農曆年後動工

寒流來襲　嘉縣警+慈善團送800件發熱衣給弱勢團體

寒流來就是要泡湯！花蓮溫泉專車二日遊再加碼　限量72名額

結婚半世紀未穿過婚紗　銀髮高年級生重披白紗步紅毯

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

南韓人嗆「台灣落後」完全不想來　網友論戰：南韓超車、台適合養老

邵雨薇.吳慷仁怒被偷拍「路人私訊道歉」　跨年金門開唱「穿高領」：我也沒東西露！

強寒流到！北部21度→6度急凍　大屯山、太平山中午有機會下雪

虎斑貓翻跟斗驚覺被拍怒打鏡頭　媽傳豬叫聲網歪樓：笑聲太魔性

台南好Young跨年晚會線上直播　市府調整周邊交通管制

原住民族教育資源中心成立　嘉義縣民和國中揭牌

嘉縣物資運輸車撥交　期盼增強山區救災量能

東石高中利他社成立五年　『服務利他獎』二連霸

嘉義縣社區踏查走讀成果展　認識社區提升在地認同感

嘉義縣第一座斜張橋　蒜頭大橋獲公共工程金質獎

金門水頭港大型旅客服務中心工程簽約　預計農曆年後動工

寒流來襲　嘉縣警+慈善團送800件發熱衣給弱勢團體

寒流來就是要泡湯！花蓮溫泉專車二日遊再加碼　限量72名額

結婚半世紀未穿過婚紗　銀髮高年級生重披白紗步紅毯

LIVE／再見了2020！紐西蘭2021首秀煙火齊發　璀璨奧克蘭夜空

中學五人制／北市包攬國男北區前四　和平退民生拿第一

台南好Young跨年晚會線上直播　市府調整周邊交通管制

陳子璇挖U背心辣露「雪白深溝」　高國華急關切：不怕別人亂想？

Hebe台北跨年「先知預測2021」開場感動：能站台上唱歌好幸福

他撒4200萬養小三…不付父親喪葬費又拒養母親　情婦照曝光網看傻

台南跨年開場意外！主持人2缺一「莎莎遲到10分鐘終登台」

天冷嗑火鍋、薑母鴨「胸口一痛」突倒地！醫提醒：餐後一定要喝水

七期豪宅屋主欠債？　豪宅賠售賣給新屋主

楊丞琳假MV試鏡整人！　阿圓、紀卜心跳荒謬「打屁股舞」網笑翻　

地方熱門新聞

宜蘭大同、南澳山區學校彈性上班課

宜蘭太平山清晨-5°C　夢幻銀白仙境遊客驚艷

即／高市府宣布：2021年元旦升旗縮小規模

取消跨年演唱會　黃偉哲曝2原因

台南對身障經濟弱勢者依特殊個案處理

宜蘭市30日晚總場檢　宜市跨年晚會照辦

雲林「High翻西螺跨年晚會」　改線上直播

羅東跨年晚會採直播辦理　元旦升旗取消

東台灣最大場　天王天后天團齊聚花蓮瘋跨年

台中跨年老虎城看煙火　元旦麗寶聽老蕭

疫情生變台南跨年晚會改全程線上直播

嘉義騎士遭強風吹倒　熱心路人助脫困

台南婦持刀刺殺病夫後自殘　女兒驚嚇報案

黃偉哲宣布台南跨年改為線上直播

更多熱門

相關新聞

陳瑞振教東石：培養進職棒有意義

陳瑞振教東石：培養進職棒有意義

前兄弟象隊總教練陳瑞振結束在大陸的江蘇省教練職務，近兩週返鄉指導東石高中，經歷過美和中學執教後再度指導青棒球員，他認為，指導青棒球員有如「積功德」，若能把他們推向職棒舞台會很有意義。

國中會考取消英聽測驗改閱讀為主

國中會考取消英聽測驗改閱讀為主

吳松諺猛打賞　東石扳回一勝

吳松諺猛打賞　東石扳回一勝

東石朱瑋淇拚選秀　欣賞林祐樂

東石朱瑋淇拚選秀　欣賞林祐樂

樂天桃猿協助　東石高中設備升級

樂天桃猿協助　東石高中設備升級

關鍵字：

服務利他獎東石高中

讀者迴響

熱門新聞

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

更／全台停辦跨年懶人包！12縣市宣布

兒子要被開除！媽賣身求情校長…不倫3年

快訊／柯文哲宣布：北市跨年照常舉辦

即／高雄晚間槍響　警逮人驚見後座躺屍體

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

全家拍照倒數　汪大臉塞鏡頭尬笑

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

北市跨年照辦　台北人挺：夜店都沒取消了

變種病毒入侵！中研院曝恐怖變異

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

老公節儉可靠！台女決定嫁了　婚後崩潰

兒子電腦藏「媽媽資料夾」　媽點開傻眼了

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

李孝利奪獎穿「DIY棉被禮服」登場網笑翻

更多

最夯影音

更多
台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機
首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面