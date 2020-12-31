東石高中利他社成立五年　『服務利他獎』二連霸

▲▼ 第六屆『服務利他獎』具體行動服務方案 得獎名單出爐！東石高中服務利他社二連霸！（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

第六屆「服務利他獎」具體行動服務方案，得獎名單出爐，「東石高中服務利他社」榮獲高中組第一名，並獲得六萬元獎勵金。該社團成立迄今已邁入第5年，為朴子在地學校社團，平時熱心善行為地區公益。

「東石高中服務利他社」每年協助華山基金會獨居老人勸募發票、社區掃街美化市容、媒合校內同學至各機構擔任志工、推廣各項反毒運動、陪同體育生伴讀、至各社區陪同長輩活動、並利用寒暑假至偏鄉國小辦理營隊活動宣揚反毒及服務利他精神等…非常活耀，營造社會善良風氣廣獲各界好評。



自第二屆起連續五年參加「服務利他促進會」舉辦之「服務利他獎」比賽，服務精神受到評審團肯定，連續五年入圍，其中三年(第2、5、6屆)獲得高中組第一名之殊榮。

指導老師吳佳翰教官表示，感謝評審團隊孩子們付出之肯定及鼓勵，對孩子們有莫大的肯定效果，在偏鄉資源缺乏下活動辦理及各種服務執行極為不易，「服務利他促進會」這樣舉辦的評比除了可以訓練孩子們企劃撰寫、規劃、執行、反思等「軟實力」(非認知行能力)成長外，達到服務學習的效果，同時對於執行服務工作上所需的資源亦有獎金贊助，對於實務上的執行幫助甚大。

社長張舒涵表示，感謝各位學長姐一路下來的努力及服務利他精神的傳承，讓我們有機會可以在本次眾多優秀的團隊中脫穎而出，感受到了自己的成長，期間各種公益活動推行也讓我學到領導、協調及解決問題的能力，更讓我充滿了正向能量。

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