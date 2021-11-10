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偵查隊長被爆警局發酒瘋！幹譙下屬還砸破玻璃　竟只調職未拔官

▲枋寮警分局偵查隊前隊長孔立偉 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

▲枋寮警分局偵查隊長前隊長孔立偉 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警局枋寮警分局偵查隊長孔立偉被爆料於日前帶著酒味不顧二組長在場，對同隊一名小隊長發酒瘋指責，還引發衝突，亂成一團，砸壞辦公室內玻璃等，直到同事將雙方隔開，而二組（督察）組長在場卻沒有作為，質疑根官官相護。

枋寮警方表示，事件發生在10月18日晚上9時許，從外返隊的偵查隊長孔立偉，針對刑案績效不彰部分指責一名小隊長，遭指責的小隊長不滿也做出回應，引發彼此口角，兩人愈講大聲，導致衝突。

當時在場二組（督察）組長目睹後避免引發不必要事端，勸導兩人，欲將隊長帶離至辦公室，由於隊長情緒激動，徒手將窗戶玻璃打破，當下在場的人員沒有聞到酒味，因此都未進行酒測；事後隊長已向小隊長道歉並取得諒解。

後來，分局介入調查，並秉公查處，予以行政處分，認定孔男人地不宜，縣警局已調整隊長服務單位做為懲處，並未官官相護。

分局長簡彥匡表示，18日晚有上級到本分局督導，他到枋寮偵查隊時，隊長孔立偉剛好外出，被同仁通知後於10分鐘後返隊，由於隊長戴了口罩，他沒有注意到隊長是否喝酒，也未聞到酒味，後來他交待完公事後，就先行離去，留下當時剛好前往查勤的分局二組（督察）組長張峻毓、孔立偉、小隊長賴志雄等人在偵查隊，事後接獲報告，才知道隊長與小隊長發生口角情事，進行行政調查後，建議縣警局進行相關懲處、調職處分。

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