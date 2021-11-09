車子違停人行道被罰　屏議員質詢警：要不要讓民眾活下去

▲▼屏東縣議員唐玉琴質詢縣府交通旅遊會長黃國維有關違規拖吊外包問題 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高屏大橋下屏東市方向的建國路，因路旁設有紅磚瓦的人行道，影響緊臨的商家及住戶車輛出入，有的商家、住戶會將車輛開上紅磚人行道上，結果遭拍照檢舉，其中有住戶半年被檢舉3次，大呼吃不消。縣議員唐玉琴今(9)日在議會為此提出質詢；縣警局長劉印宮表示，警方會判斷狀況進行開單；上半年該路段被檢舉98件違規停車，警方過濾後開出11件罰單，未來會持續謹慎處理。

唐玉琴說，屏東市建國路一帶從今年初就陸續被民眾檢舉違規停車，讓附近住戶、商家不勝其擾；這種現象上星期又開始出現，她肯定警方利用科技執法讓交通事故下降，但科技執法、警方取締以及民眾檢舉，不斷針對交通違規連續開罰，「要不要讓民眾活下去？」；「檢舉達人應該改名檢舉魔人，任意拍照檢舉，讓民眾已達無法接受的地步」。

她說，科技執法設置以來，開了3萬多件罰單，有效降低交通事故、道路也更順暢，值得肯定，並非要求警方不要執法，而是要給當事人說明空間，希望能夠通情達理，不要搞得屏東薪水低，罰單多，讓民眾過得那麼辛苦。

縣警局長劉印宮表示，警政署及縣警局針對檢舉違規部分，一再開會討論，「並非有檢舉就開單告發」，員警會判斷狀況，確定應該開才會開，「開罰前向民眾示警的部分，可列入參考」，未來會和分局長、交通隊檢討改進檢舉，降低民怨。