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顏清標放話「到鎮瀾宮是拜假的」　周玉蔻8字回應

記者黃翊婷／綜合報導

鎮瀾宮董事長顏清標9日親自出面說明欠債脫產一事，並向資深媒體人周玉蔻放話，「這個主持人來到鎮瀾宮來拜拜，她是在拜假的嗎？」對此，周玉蔻10日一早PO出3張判決書的截圖，要顏家不要再用謊言自欺欺人；而面對前往鎮瀾宮這件事，她也以8字回應，「去挑戰他斬雞頭啦」。

▲▼顏清標在顏寬恒記者會後，單獨留下回應欠錢不還的傳聞。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）

▲顏清標9日出面回應欠錢不還的傳聞。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）

顏清標9日在顏寬恒的參選記者會後單獨留下，親自回應所謂的欠債不還都是惡意指控，甚至隔空向周玉蔻喊話，「這個主持人也在需要我的時候來到服務處，來到鎮瀾宮來拜拜，她是在拜假的嗎？連香都插不直，心怎麼會正？」

顏清標強調，選舉是一時的，希望選完大家還是好朋友，期盼這次補選會是一場公開、公正、透明的選舉，不要謾罵、汙衊、扭曲事實，也不要為了勝選無限上綱，沒有底線，各政黨讓政治歸政治、宗教歸宗教，好好打場乾淨的選戰。

顏清標放話「到鎮瀾宮拜假的」，周玉蔻8字回應。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

▲周玉蔻10日一早再度PO文槓上顏家。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻，下同）

不過，被點名的周玉蔻10日一早在臉書PO出3張判決書的截圖，開頭便「敬告顏清標、顏寬恒父子」，表明自己從未向顏清標求饒或道歉，「反而是16年前顏清標藉著立法委員權勢，動員影響地檢署檢察官一路追殺，非法控告，害我遭起訴後，一審法官判決顏清標及同夥鄭銘坤等人敗訴。」

周玉蔻強調，顏清標逼迫檢察官提起上訴，她在電視節目上討論鄭銘坤遭綁架付贖金是否為自導自演，以及「黑道立委」等議題，最終法官認為這是重大公眾關注議題，駁回上訴，顏清標等人確定敗訴，「顏家人不要再用謊言自欺欺人了！」

文章公開後，有一名網友在留言處以顏清標9日的回應提問，「那妳去鎮瀾宮也是假的喔？」周玉蔻則表示，「去挑戰他斬雞頭啦，看清楚，笨蛋」。

▼周玉蔻在留言區說出去鎮瀾宮的原因。

顏清標放話「到鎮瀾宮拜假的」，周玉蔻8字回應。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

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