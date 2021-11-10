周玉蔻連環爆顏家　顏清標：這個主持人到鎮瀾宮是拜假的？

記者黃翊婷／綜合報導

前立委顏寬恒昨日（9日）宣布參加中二選區補選。而對於先前媒體傳聞顏家欠債1.8億元，鎮瀾宮董事長顏清標親自出面回應，並隔空向資深媒體人周玉蔻喊話，「這個主持人也在需要我的時候來到服務處，來到鎮瀾宮來拜拜，她是在拜假的嗎？」

▲顏清標在顏寬恒參選記者會後，單獨留下回應欠錢不還的傳聞。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）

自從陳柏惟被罷免後，周玉蔻槓上顏家，多次在政論節目和臉書指控顏家欠債10年、脫產不還，並稱爆料者不敢接電話、不願再受訪；接著有媒體報導指稱顏家欠債高達1.8億元。周玉蔻9日再度於臉書PO文表示，顏家服務處遭法拍，卻霸佔法拍屋不搬，並秀出公文證明，掀起各界熱議。

而遲遲未宣布是否投入中二選區補選的顏寬恒，9日晚間在國民黨主席朱立倫等藍營大咖的陪同下，正式宣布參選。面對外界傳聞的債務風波，顏清標選擇在顏寬恒的參選記者會後單獨留下，親自回應所謂的欠債不還都是惡意指控，他年輕時曾參與投資，後來公司賠錢需要融資，這才把名下土地拿去擔保，結果公司破產，作保的土地也就被拍賣掉了，「顏寬恒不忍爸爸的土地被拍賣，才籌錢把這些土地一筆一筆標回來。」

顏清標也隔空向周玉蔻喊話，「這個主持人也在需要我的時候來到服務處，來到鎮瀾宮來拜拜，她是在拜假的嗎？連香都插不直，心怎麼會正？」

最後顏清標強調，選舉是一時的，希望選完大家還是好朋友，期盼這次補選會是一場公開、公正、透明的選舉，不要謾罵、汙衊、扭曲事實，也不要為了勝選無限上綱，沒有底線，各政黨讓政治歸政治、宗教歸宗教，好好打場乾淨的選戰。

▲周玉蔻在節目和臉書指控顏家欠債10年、脫產不還。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

顏清標聲明全文如下：

關於近日媒體諸多指控本人欠債不還等傳聞，事實真相並非如惡意指控所說，年輕時我與林敏榮、張文儀、陳孟森合夥經營建設公司，張文儀擔任董事長，我擔任副董事長，林敏榮當總經理，陳孟森當時是鎮長，因為不能具名投資，所以是隱名股東。

投資事業總是有賺有賠，之後林敏榮告知公司賠錢需要融資，因為他們知道我名下土地沒有借錢，希望拿我的土地擔保融資，結果後來公司破產，我作保的土地也就被拍賣用來還錢，顏寬恒不忍爸爸的土地被拍賣，才籌錢把這些土地一筆一筆標回來。

我顏清標一生與朋友共同投資只知道情義相挺，絕不會落井下石，一生重情重義，絕不會與人計較；相信瞭解我的朋友，一定能深刻體會我現在的心情，公道自在人心、我不想多作回應。

至於大甲鎮瀾宮的風風雨雨，對本人的汙衊，更是子虛烏有，我簡單跟大家報告一件事情就能理解，前董事長王金爐的兒子王清林，在11月7日早上從美國打電話給我，說他要跟我道歉，沒有針對我的意思，就可以明白這是有心人亂作文章而已。

選舉是一時的，希望這次補選是一場公開、公正、透明的選舉，不需謾罵、汙衊、扭曲事實，不要為了勝選無限上綱，沒有底線，呼籲各政黨、讓政治歸政治、宗教歸宗教，好好打場乾淨的選戰。