顏清標「獨留」回應欠債傳聞：一生重情重義　絕不會落井下石

記者游瓊華、林彥臣／台中報導

鎮瀾宮董事長顏清標在顏寬恒參選記者會後，單獨留下回應欠錢不還的傳聞，強調自己一生重情重義，絕不落井下石，對於鎮瀾宮的風風雨雨，更是子虛烏有的汙衊，希望不要為了勝選無限上綱，「讓政治歸政治、宗教歸宗教」。

▲顏清標在顏寬恒記者會後，單獨留下回應欠錢不還的傳聞。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）



顏清標聲明全文如下：

關於近日媒體諸多指控本人欠債不還等傳聞，事實真相並非如惡意指控所說，年輕時我與林敏榮、張文儀、陳孟森合夥經營建設公司，張文儀擔任董事長，我擔任副董事長，林敏榮當總經理，陳孟森當時是鎮長，因為不能具名投資，所以是隱名股東。

投資事業總是有賺有賠，之後林敏榮告知公司賠錢需要融資，因為他們知道我名下土地沒有借錢，希望拿我的土地擔保融資，結果後來公司破產，我作保的土地也就被拍賣用來還錢，顏寬恒不忍爸爸的土地被拍賣，才籌錢把這些土地一筆一筆標回來。

▲顏清標也有出席顏寬恒參選記者會，但是欠債傳聞則是在會後獨自留下回應。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）



我顏清標一生與朋友共同投資只知道情義相挺，絕不會落井下石，一生重情重義，絕不會與人計較；相信瞭解我的朋友，一定能深刻體會我現在的心情，公道自在人心、我不想多作回應。

至於大甲鎮瀾宮的風風雨雨，對本人的汙衊，更是子虛烏有，我簡單跟大家報告一件事情就能理解，前董事長王金爐的兒子王清林，在11月7日早上從美國打電話給我，說他要跟我道歉，沒有針對我的意思，就可以明白這是有心人亂作文章而已。

選舉是一時的，希望這次補選是一場公開、公正、透明的選舉，不需謾罵、汙衊、扭曲事實，不要為了勝選無限上綱，沒有底線，呼籲各政黨、讓政治歸政治、宗教歸宗教，好好打場乾淨的選戰。

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