國外麥當勞油鍋噁炸像石油　員工3分鐘實錄曝「開店前1小時」真相

記者崔子柔／綜合報導

國外一名麥當勞員工毛拉（Maura Estafeliz）10月中旬在Tiktok上PO出她開店前1小時要做的事，畫面中有大量汙垢的油鍋成為亮點，噁翻大批網友，目前該影片累積超過2700萬次觀看。

根據《每日星報》報導，毛拉工作的分店每天早上10點開門，早班員工則需在9點開始開機準備，她上月18日PO出長達3分鐘的影片，分享事前準備的項目。

▲影片中飲料杯散落一地。（圖／翻攝自Tiktok／mauraestafeliz）



毛拉將廚房內的油炸鍋、冰淇淋機和電腦開啟，並泡製飲品、打印庫存等，含有許多瑣碎項目，影片中2度拍到油鍋的狀況，意外成為網友討論焦點。

明明當時還沒開始營業，油鍋內卻充滿許多漂浮物，看起來相當混濁，甚至有網友稱「那是石油嗎？看起來從92年就在那了」，毛拉則解釋，該分店都在星期一換油，拍攝影片隔天正好要換。

▲油鍋上層汙垢驚人。（圖／翻攝自Tiktok／mauraestafeliz）



也有網友注意到，毛拉沒有戴手套就開始觸碰機器、處理食材，恐怕有衛生疑慮，毛拉也回應，她沒有拍下自己洗手消毒的畫面，但不表示她沒有做。