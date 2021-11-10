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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

網購卸妝油廣東直送哈爾濱　買家到貨一看傻眼：怎麼全都是雪

記者魏有德／綜合報導

大陸東北一名張女士4日從電商平台購買一瓶卸妝油，賣家從廣東發貨直送哈爾濱，碰巧遇上東北降暴雪、氣溫驟降，張女士收到貨時，打開包裝一看傻眼，整瓶卸妝油已凍成化妝「雪」，一度認為是賣家惡整。張女士將這瓶卸妝油放了一下午才恢復成原來的樣貌，她也自嘲，「讓它自己冷靜一會兒就好了！」

▲哈爾濱張女士收到的卸妝油全凍成一塊。（圖／翻攝微博）

▲哈爾濱張女士收到的卸妝油全凍成一塊。（圖／翻攝微博）

由於南北氣候差異大，在進入季節交替時，卸妝油凍成冰棒的情況在大陸其實滿常見的。江蘇一名女大生於2018年1月時，從黑龍江黑河網購了一瓶卸妝油，商品寄到南京時，竟還是凍的，令她嘖嘖稱奇。

▲哈爾濱張女士收到的卸妝油全凍成一塊。（圖／翻攝微博）

▲住長春的王同學收到海南寄來的椰子，敲開發現椰汁凍成冰沙。（圖／翻攝微博）

此外，家住長春亞的王同學也曾在2017年12月時，收到海南三亞親人寄來的椰子，王同學收貨當天長春氣溫為零下17至18度，當他敲開椰子時發現，裡面的椰汁已凍成椰奶冰沙。

▲哈爾濱張女士收到的卸妝油全凍成一塊。（圖／翻攝微博）

▲結凍的卸妝油經過一下午擺放，已恢復成液狀。（圖／翻攝微博）

至於這名住在哈爾濱的張女士，收到賣家寄來的卸妝油，打開包裝時以為裡面裝的是雪，一度覺得是商家惡搞，後來放了一下午才化開，她表示，「油的凝固點很低，天氣太冷了，才會有點凍住，覺得挺震驚，哈爾濱雖然下雪但也沒那麼冷，沒想到還是凍了。」

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