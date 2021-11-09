AI推動工廠安管及節能減排　台塑企業麥寮工業園區工廠總體檢成果發表　

▲經濟部工業局今日與台塑企業共同辦理「台塑企業麥寮工業園區工廠總體檢成果發表會」，邀請產、官、學代表共襄盛舉並進行經驗交流，並同步於網路進行直播擴大參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

經濟部工業局自2018至2020年期間啟動台塑企業麥寮工業園區工廠總體檢，協助台塑企業建立製程安全、環保及能源管理績效指標(KPI)系統，於今（9）日與台塑企業共同辦理「台塑企業麥寮工業園區工廠總體檢成果發表會」，邀請產、官、學代表共襄盛舉並進行經驗交流，並同步於網路直播擴大民眾參與。

今日成果發表會由經濟部工業局楊志清副局長及製程安全領域專家蔡明曉教授分別分享並回顧總體檢推動作法及歷程，再由台塑企業分別就製程安全、環保管理及能源管理等總體檢三大面向，分享自六輕建廠以來之努力成果。

此外，台塑企業亦針對麥寮工業園區公共管線安全管理、粉塵爆炸損害防阻、管線安全AI影像自動辨識系統、製程CO2減排與回收再利用、廢水場節電改善及廢氣源頭減量等案例分享，並安排節能減排循環經濟成果、監測管制中心及生態實驗室之導覽。



台塑企業表示，平時即不遺餘力推動製程安全、環保及能源之管理作業，在製程安全方面推動強化製程安全管理組織、製程危害分析作業品質提升、委託第三方公正單位診斷等作業；在環保管理方面麥寮工業園區也積極推動污染防制之改善提昇、消除煙囪視覺污染，以及建置完善的空品監測網。

另外透過農漁業專業團隊輔導周邊各鄉，提高農漁產品之品質與產量等敦親睦鄰作為；在能源管理方面，積極推動節能減碳循環經濟作業，將跨廠、跨公司原物料、水資源、能源、廢棄物循環再利用，以及研發、生產綠色產品，幫助消費者減碳等。近年亦利用AI來推動工廠安全管理及節能減排之改善。



台塑企業說明，此次成果發表會充分展現工業局與台塑企業緊密的合作，台塑企業之製程安全、環保管理及能源管理得以精益求精，更加進步。希望經由產業界之交流，吸取六輕總體檢之經驗，共同做好製程安全、環保管理及能源管理作業，並順應世界潮流，朝向國際環保、社會公益、公司治理(ESG)之企業永續經營目標邁進。

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