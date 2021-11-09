郵局「萌鴿」一卡通金融卡今上路　新戶滿額享1%現金回饋

▲中華郵政即日起推出一卡通金融卡。（圖／中華郵政提供）

記者許維寧／台北報導

中華郵政於去年11月與悠遊卡公司合作，推出具悠遊卡票證功能的「郵政VISA金融卡」，今（11/9）中華郵政再表示，即日起再推出郵政VISA「一卡通」金融卡，兼具儲值及支付功能。因應新卡上架，中華郵政也有相關優惠，自明年6月30日首次申請新卡友完整指定消費額度，即可享1%現金回饋。

中華郵政繼去年與悠遊卡公司合作後，今年再攜手一卡通票證。中華郵政表示，郵政一卡通金融卡具備ATM存提款、轉帳、繳費（稅）、查詢、消費扣款等金融卡功能，也具備VISA金融卡刷卡消費與國外提款功能，亦兼具一卡通交易功能，持卡人不論搭乘捷運、公車、台鐵等或至超商購物、進行小額消費，一張卡就能搞定。

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中華郵政說明，新款卡面為郵局小萌鴿，該卡附加一卡通儲值功能，若一卡通儲值金額不足以支付當次消費時，可自動加值新台幣500元或其倍數的一定金額；或可用餘額低於100元時，亦可透過一卡通公司設置於指定地點的連線式自動加值設備，儲值500元至卡通內，每日累積自動加值金額以3000元為上限，每卡儲值金額最高上限1萬元。

因應新卡上架，中華郵政也推出相關優惠，自開辦日起至111年6月30日，凡未曾持有郵政VISA卡之客戶，首次申領郵政VISA一卡通金融卡，或一般晶片金融卡首次換領郵政VISA一卡通金融卡者，首筆消費國內滿600元或國外滿4000即享該筆1%現金回饋（最高回饋600元），若於領卡後60天內完成1筆不限金額VISA刷卡消費，或完成1次自動加值並累積VISA刷卡消費滿999元，分別可獲贈屈臣氏50元即享券1份及屈臣氏100元即享券1份。

中華郵政說，即日起只要年滿16歲，至全國792間即時發卡郵局營業點都可進行申辦，詳細據點可參考中華郵政網頁。

▲中華郵政一卡通金融卡新戶滿額可享1%回饋。（圖／中華郵政提供）