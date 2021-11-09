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警涉吃案遭拔官又被監院彈劾　葉毓蘭：違反一事不二罰

▲▼國民黨立委葉毓蘭質詢。（圖／截自葉毓蘭臉書）

▲國民黨立委葉毓蘭質詢。（圖／截自葉毓蘭臉書）

記者楊蕓／台北報導

去年10月長榮大學馬來西亞女大生遭擄殺命案震驚社會，時任歸仁分局長楊慶裕遭拔官並降調為科長，今年8月時升為新化警分局長，不過，監察院10月彈劾後，再被降調為專員。國民黨立委葉毓蘭8日質詢時，認為此事違反憲法「一事不二罰」精神。

葉毓蘭質詢提到，因為長榮女大生命案，去年11月時歸仁分局長被拔官降調成科長，因為表現優異又升遷成新化分局長，結果因為彈劾案，今年10月時又被降調成專員，「這是違反憲法一事不二罰的精神的，同一件事情一個人可以被調職多少次？」她認為，懲戒、懲處制度併存，讓此類問題在我國層出不窮，要求人事長重視。

行政院人事行政總處人事長施能傑回應，彈劾懲戒、行政懲處對於同個事件的懲處，這部分有進一步要檢討的地方，會好好了解。

馬來西亞籍24歲鍾姓女大生遭性侵殺害，燒出「警方疑似吃案」的風波。因在案發前，另一名女學生於9月30日在同一地點也險遭歹徒擄走，當日女大學生向警方報案，但歸仁分局竟認為是惡作劇，也未依規定開立報案三聯單，監察院認為時任歸仁分局所長楊慶裕、時任大潭派出所警員高武源、所長張忠肯3人涉有違失，今年10月通過彈劾，移送懲戒法院審理。

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