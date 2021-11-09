揪警衣領罵「X你媽X掰X你娘」　噴女警滿臉口水！男判拘90天

▲張姓男子酒後失態，怒揪員警衣領辱罵「X你媽X掰X你娘」，事後被帶回派出所後還噴女警滿臉口水，當場被依法送辦。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／新竹報導

新竹一名張姓男子去年4月凌晨，因和人發生糾紛，引來民眾報警。新竹縣湖口派出所員警獲報到場後，張姓男子竟以左手拉著吳姓員警制服的衣領，辱罵員警「X你媽X掰X你娘」，當場被員警帶回警局；張男被安置在警局後，因時值疫情期間，派出所女警拿出口罩要求張男戴上，竟被張男吐了一臉口水。新竹地院審理後，依妨害公務等罪，判其應執行拘役90日，得易科罰金。

張姓男子去年4月凌晨和人發生糾紛，引來附近民眾注意報警處理。新竹縣湖口派出所接獲民眾報案有人打架後，立即派遣員警到場，吳姓員警到場後見張男酒醉，並有和另名李姓員警起口角衝突的趨勢，便請張男冷靜一點，未料張男竟情緒失控，抓起他的衣領，怒罵他「X你媽X掰X你娘」，還大聲咆哮「哪一個打我啦？哪一個從頸部打我？幹嘛，敢打不敢講？X你媽X掰」等語，當場被依妨害公務罪，帶回警局。

熟知張男被帶回警局後仍不罷休，因時值疫情期間，派出所女警拿出口罩要求張男戴上，張男竟噴女警滿臉口水，事後被依法送辦。

新竹地院勘驗警方密錄器畫面指出，吳姓員警對張男表示「給我冷靜點」，張男回以「我怎樣」，事後還以手指警察，辱罵「X你媽X掰X你娘」，張男雖已有酒醉態樣，但在旁人或員警要求其不要亂走時，仍可清楚回覆，顯見其仍有識別能力，審酌張男因對員警依法執行勤務心生不滿，卻未循合法、理性管道表達意見，反於現場以強暴、辱罵的方式妨害員警職務之執行，漠視國家法治及公權力之正當行使，妨害公務事實明確，依妨害公務2罪，分別判其拘役50日，應執行拘役90日，得易科罰金。