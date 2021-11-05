女沒戴口罩遭勸導　警拜託留個資遭拒...她出手傷人下場慘

▲女子沒戴口罩遭警察盤查，拒絕提供身分證字號留紀錄反吃刑事官司。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北市中山分局某派出所員警，深夜發現陳姓女子走在路上沒戴口罩，依市政府委託上前勸導後，向陳女詢問身分證字號留作紀錄，沒想到陳女拒不配合，不管警員怎麼拜託「不會開罰，但必須留紀錄」，陳女都不願提供，警察只好依《警察職權行使法》將陳女帶回，卻反遭陳女抓傷手臂，台北地檢署5日依妨害公務、傷害等罪起訴陳女。

中央疫情指揮中心從全國進入三級警戒後，要求全民外出都要戴上口罩，未遵守規定的可依照《傳染病防治法》，罰款3千元到1萬5千元，雖然有權開罰機關是地方衛生機關，但礙於人力等因素，台北市政府委任市警局協助蒐證函送衛生局裁處

陳姓女子是在9月某日凌晨，走在台北市林森北路上時，被轄區中山分局警察發現未戴口罩，雖然陳女在遭勸導後，立刻戴上，但當警察接著表示，因受市府委託，必須記錄未戴口罩的民眾身分，陳女堅持「已經戴好了」，拒絕提供個人身分證字號給警察。

警察見陳女堅持不給，懷疑另有隱情，詢問陳女「是不是有案在身？」「被通緝嗎？」希望陳女跟著回警局一趟，沒想到陳女出手抓傷警察的手臂，警察改依妨害公務現行犯逮捕後，陳女又向法院聲請提審遭法官駁回，最後仍移送地檢署。

檢察官調查，警察一開始只是依市府委託進行未戴口罩的盤查，因陳女深夜拒絕配合提供身分證，警察基於本身職責，再依《警察職權行使法》要求查驗身分仍遭拒，整個過程都沒有問題，因此妨害公務、傷害等罪起訴陳女。