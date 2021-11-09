發現店家「少算錢了！」會不會提醒？　PTT曝台人反應超可愛

▲原PO發起閒聊「會提醒店家『少算錢了』嗎？」（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

店家少算錢，台灣人的反應是什麼？一位女網友在PTT的WomenTalk板上發文，說她跟男友吃完飯，回家休息時才發現被少算錢，當下她馬上打電話告知店家，打算下禮拜把錢補給對方，「結果老闆很阿莎力的跟我說沒關係，不用特別回去給錢。」她就好奇發起閒聊，「會提醒店家『少算錢了』嗎？」

這位女網友文中表示，她和男友在家附近一間新開幕的日式食堂用餐，消費金額是590元，負責結帳的工讀生妹妹只收500元，當下她、男友跟工讀妹都沒發現。直到她回家跟男友討論到東西很好吃的時候，才發現被少算錢，便趕緊致電店家，也表示下禮拜要拿90塊過去。

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不過老闆聽到後，就很阿莎力地說不用，讓原PO直笑「人超好的」，也決定這禮拜要再去捧場，順便補齊90元。原PO就好奇，「大家如果遇到這種狀況，也會告知店家嗎？」也透露自己會這麼積極，是因為那間店真的很好吃，怕對方會虧錢或倒店。

▲大部分的人發現店家少算錢，都會提醒一聲。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文一出，其他人紛紛在底下留言，「會講啊！心裡過意不去」、「不管多或少都會講。而且會習慣性自己先總計，結帳時不一樣的話就會發現」、「會啊，不然會害店員最後結帳賠錢」、「我幹嘛為了少少錢敗人品」、「會啊，別人的辛苦錢」、「會，不是我的就不是我的，貪小錢鑽漏洞很難看」、「絕對會回去，因為很常這種時候都是要員工自己倒貼。」

還有鄉民分享自己的可愛故事，「有一次買臭豆腐結帳時不夠十元，要回家拿，老闆說下次來再給就好了」、「我之前喝酒，老闆整桌加點五杯都沒到算錢，因為工讀生妹妹連我們點了什麼都沒記錄XD，我也是在微醺之中一杯一杯跟他說種類，老闆就把shot免單了」、「之前早餐店工讀生太忙，多找500給我，當下直接提醒他找太多了。」

也有網友表示，「不影響我個人行程的前提下會還，但不會特別去還」、「少算多算都會講」、「看老闆（店員）為人，雞排一族的剛好省起來」、「但有時跟老闆反應金額不對，還一副我怎麼可能多算的口氣……聽到是少算還一臉尷尬」、「會看店家，如果是小氣又刻薄的老闆我就不會講了」、「會，不過我通常都沒在算錢，都給店家說，所以大概也不知道。」