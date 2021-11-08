看婦科指定女醫生「鴨嘴狠插入」爆痛受辱！網心疼推男醫生：溫柔

▲原PO第一次看婦產科後，留下不好的回憶。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友20幾歲時第一次看婦產科，遇到很粗魯的女醫生，內診時痛到說不出話，從此對婦產科有陰影，後來，聽朋友的經驗談，改讓男醫生看診，過程中很溫柔也很細心，還詢問她「會不會痛」、「辛苦了」，讓她覺得被呵護，對此，許多女網友也大讚「男醫生真的很溫柔」。

原PO在Dcrad上發文，年輕時一直很抗拒讓男醫師看診，對純情處女的她而言，讓男醫生看下體是一件很害羞的事情，因此第一次看婦產科時就給女醫生看。沒想到根本是一場惡夢，原PO走進診間，女醫生沒有問太多的問題就說要內診，她害怕又羞澀地坐上躺椅，「架子怎麼那麼開？腳張太開了吧」，接著女醫生直接用金屬儀器「很不溫柔」的朝著她的下體放入，她下意識喊痛，醫生竟回「這有什麼好痛的，妳放輕鬆」。

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女醫生一邊用儀器杵在她的下體，還一邊跟3位實習生講解，整個過程讓她覺得受辱，從此對婦產科有陰影，跟朋友談起這段故事，想不到大家都說「婦產科女醫生很多都很粗魯，所以我都找男醫生耶！」讓她很驚訝，有了朋友的經驗談，她選了一位男醫生看診，果然整個過程男醫生都很溫柔，「真希望穿越時空回到20歲，把自己抓來這邊看醫生，我可能這輩子對婦產科都不會有陰影」。

▲網友紛紛認為，男醫生真的比較溫柔。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

貼文一出，許多網友點頭認同，男醫生真的很溫柔，「媽媽跟我說，千萬不要覺得女醫生會比較有同理心，她們基本上糟蹋人居多，她有個朋友那時候要人工流產，結果醫生刮到她子宮內壁快破掉，還說什麼妳自己都不潔身自愛了，我也不用對妳多溫柔，傻爆眼 」、「男醫生怕被告，所以都會溫柔」。

不過，也網友認為，還是有溫柔的女醫生，「我都會事先查評價，所以遇到的4-5個女醫生都挺溫柔的」、「我在台中遇過兩個超溫柔的女醫生，那間還有拋棄式的特小號工具可以選」。

另外，也有很多網友好奇，沒有性經驗到底可不可以內診，事實上，醫生會擔心無性經驗的女生內診會造成處女膜破裂，因此會用其他的方式替代內診，但其實也可以進行內診，醫師不會使用鴨嘴深入陰道，而是用手指輕輕穿過處女膜即可，並不會有處女膜破裂的疑慮。