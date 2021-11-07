狂吸男友味！她晚上衣服蓋臉「不然怎麼睡」　釣出一排姊妹全聞爆

▲有女網友在「Dcard」網路論壇上po文，自曝很愛吸男友身上的味道。（示意圖，取自pexels）

圖文／鏡週刊

每個人身上總會散發一些獨特味道，近日有女網友在網路論壇上po文，自曝很愛吸男友身上的味道，甚至特地準備夾鍊袋，去裝男友噴滿香水的衣服，晚上睡覺時還會把對方的衣服拿來蓋在鼻子上，原po還特地標記（#hashtag）強調「不然怎麼睡」。結果該篇po文引起許多網友熱議，意外釣出不少喜歡吸另一半味道的人，還有人重口味喜歡聞不洗澡的味道。

有名女網友在「Dcard」網路論壇po文，爆料自己很喜歡聞男友身上的味道，原po強調她與另一半分隔兩地念書，「上次回家跟男友要了一件衣服，叫他幫我噴滿香水，我還帶夾鍊袋去裝！」結果男友卻表示這樣「很變態」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原po感到無奈詢問網友們們，是否一樣也喜歡聞另一半味道，並強調自己「只是在他開車的時候趴在他身上狂吸而已，還有睡覺的時候把他衣服蓋在鼻子上睡，等我把味道吸完還要回去補貨！」她還特地標記表示「不然怎麼睡」。

該篇po文引起網路熱議，意外釣出許多也愛吸另一半味道的同好留言，「我也好愛聞，深深的吸爆，大滿足，最喜歡脖子和胸中間」、「我也好愛吸男友的外套」、「我跟男友兩個人都互相喜歡聞對方的味道耶」、「超喜歡的！每次見面都要聞爆啊，我手邊一定有他的衣服跟外套」；還有一些比較重口味的網友直呼，「我超愛，以後同居一定要把他的內褲扒下來蓋在臉上睡覺」、「我喜歡內褲，男友不洗澡也愛的那種」、「後頸耳朵胸口屁屁都好香啊」。



更多鏡週刊報導

千年教堂淪砲房 性愛片鏡頭狂搖網猜女主角是她

她收帶刺「橘紅果實」po照求食用方法 網驚呼：這個不便宜

鄧佳華深夜自摑7掌 哭喊「宜軒對不起」＋呻吟網看傻了