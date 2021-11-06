苗栗埋屍狠父母正面曝！2歲男童被挖出「只剩遺骨、尿布、衣物」

記者黃孟珍、陳羿妏／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮驚傳殺童埋屍案，陳姓五寶媽與林姓同居人2020年間因不當管教打死2歲兒子，隨後挖洞埋屍，並持續詐領兒子的育兒津貼。直到今年男童的6歲姊姊屆滿學齡卻未註冊入學，縣府社會處登門訪查才因此曝光。檢警循線調查後，漏夜將男童的屍骨挖出，並進行初步相驗。此外，警方指出，屍骨挖掘後，遺體明顯腐爛，現場僅剩遺骨、尿布以及簡單衣物。

▲▼林男、陳女正面曝光。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

苗栗縣社會處處長楊文志表示，全案因桃園市政府查詢一名行蹤不明的6歲女童，循線發現孩童家庭住在苗栗縣竹南鎮，遂由苗栗社會處以及竹南警分局就近先了解，多次詢問下，才發現該家庭排行老三的2歲男童，狀況不明，立即報請苗栗地檢署以及苗栗警察局婦幼隊偵辦。

警方調查，陳女共育有4名子女(6歲、3歲、2歲、1歲)，其中除了6歲女童外，其餘3童均與林男所生，但警方調查後，卻發現4名孩童中排行老三的2歲男童不見蹤影，經追查才得悉男童已於2020年間遭陳、林2人不當管教而亡。在男童死後，父母將兒子屍體帶往鄰近一處杳無人煙的樹林中，挖洞埋屍棄置，隨後夫妻倆仍如往常般生活，甚至還佯裝孩子仍在世，持續向縣府領取每月的育兒津貼補助。

▲▼檢警漏夜開挖屍骨。

全案曝光後，檢方成立專案小組偵辦，4日漏夜將男童屍骨挖出，5日下午進行相驗，後續將於10日會同法醫進行解剖。此外，警方指出，屍骨挖掘後，遺體明顯腐爛，現場僅剩遺骨、尿布以及簡單衣物。

目前林男訊後被依殺人、詐欺、遺棄屍體等罪遭法院裁定羈押禁見，而陳女則因懷孕35周，即將臨盆，檢警考量其狀況，諭知限制住具並每日上午、晚上均需至派出所報到。





▲竹南分局副分局長張中說明開挖情況。（圖／記者黃孟珍翻攝）

至於其餘三名孩子後續該如何照顧，楊文志表示，很明確這家庭無法提供現存三名孩童安全妥適的基本照顧，3人雖設籍於桃園市，但苗栗縣社會處目前已啟動緊急安置。

楊文志指出，按照現今疫苗政策，學齡前小孩上小學之前要接種20劑次疫苗，若家長未依時間帶孩子施打，衛生所會進行了解，而假設過程中有孩子成長緩慢、家庭照顧功能不彰，會轉介社會處，由社工了解、輔導，若是有危險狀況，則會通報警察婦幼隊，必要時請檢方介入偵辦。

▼苗栗縣社會處處長楊文志說明。