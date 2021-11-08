　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

力保供電　陸煤炭日產量「衝到1193萬噸」創近年新高

▲京杭大運河,運煤船隊,電煤,電煤裝運場。（圖／CFP）

▲大陸提高煤炭產量，力保供電。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸發改委8日表示，在大力推進煤炭保供穩價的情況下，煤炭產量和市場供應量持續增加，目前煤炭最高日產量已達到1193萬噸，創近年新高。

發改委指出，10月份以來，各地區、各有關部門和煤炭企業認真貫徹落實官方決策部署，大力推進煤炭保供穩價，煤炭產量和市場供應量持續增加，電廠和港口存煤加快提升，為煤炭期現貨價格大幅回落提供了有力支撐，為確保能源安全保供和人民群眾溫暖過冬奠定良好基礎。

▲大陸國家電網,缺電,限電,電塔。（圖／CFP）

發改委提到，隨著煤礦核增產能釋放、建設煤礦逐步投產、臨時停產煤礦復產，10月份以來煤炭產量持續保持增長態勢，11月1日至5日煤炭日均調度產量達到1166萬噸，較9月底增加超過120萬噸，最高日產量達到1193萬噸，創近年來新高。

發改委表示，發電供熱企業煤源全面落實，中長期合同簽訂率基本實現全覆蓋。先後兩次組織發電供熱企業補簽四季度煤炭中長期合同，協調產煤大省晉陝蒙新落實煤源1.5億噸，實現發電供熱企業煤炭中長期合同全覆蓋。截至11月6日，各省區市發電供熱企業煤炭中長期合同覆蓋率均已超過90%，其中24個省區市達到100%。

▲大陸國家電網,缺電,限電,電塔。（圖／CFP）

發改委指出，電煤供應持續增加，電廠存煤加快回升。電煤鐵路裝車保持在6萬車以上的歷史高位，11月份以來電煤裝車同比增長超過35%。電廠供煤持續大於耗煤，存煤快速增加，11月份以來日均供煤達到774萬噸，庫存日均增加160萬噸，11月6日電廠存煤超過1.17億噸，較9月底增加4000萬噸左右。港口存煤水平穩步提升，11月7日秦皇島港煤炭場存達到539萬噸，較9月底提升近150萬噸。

發改委強調，隨著全國煤炭產量和供應量增加、電廠和港口煤炭庫存提升，動力煤期現貨價格大幅回落。預計後期，隨著煤礦產能進一步釋放和煤炭產量持續增加，加上電煤中長期合同兌現和存煤提升後電廠市場採購減少，煤炭價格有望繼續穩步下行。

►不怕低溫！靠「冬衣」顯瘦又顯白

ET快訊
跑山獸「爬遍整座山」找到他！　陽光男尋獲地超偏僻
小姐「剛上下弄出來」！他秒揭身分　全場傻了
53歲婦打AZ成植物人！家屬痛批「被當垃圾踢」　指揮中心回應
高鐵服務員「低頭跪地」　萬人怒了：明明不是她的錯
打疫苗死亡再增6人！　這廠牌最多
新北已探16度！最冷時間點還未到　這兩天急凍12度
被柯文哲批「智商不到70」　莊人祥1句話回應了！
快訊／北部超美秘境沙灘驚見女屍！　遊客散步嚇壞
柯文哲批「莊人祥智商不到70」　陳時中回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

分手5個月「前女友生下3胞胎」…他樂花78萬迎娶　婚禮當天傻眼了

力保供電　陸煤炭日產量「衝到1193萬噸」創近年新高

瀋陽出現「雷打雪」異象　陸9省市148路段因降雪及路面結冰封閉

陸官方：今年已發生1萬多起「電動自行車火災」

33歲女生完2胎突然腎絞痛　驚嚇「3cm繡花針」藏體內20多年！

煤炭保供疊加事故高發期　陸應急部：打擊違法礦業完善限電方案

陸補教龍頭「體面退場」　新東方關1500教學點「8萬套桌椅捐偏鄉」

海底撈宣布關300店止血後　今日「股價反彈大漲10％」

親友帶「40Kg槓鈴」鬧婚！霸氣新娘舉起「深蹲20下」...眾人傻眼

雙11現「假洋貨真土產」現象　賣家付費即可打造「境外買手」身份

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

家門被違停堵死！屋主「鷹架封印」　神反制嗆：都別出去...網喊超療癒

米可白天天視訊前夫「記者問號XDD」　2人關係超緊密...她笑：這樣很奇怪嗎

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

BTS歌幾乎放整首！趙婷羞認「喜歡JIMIN」　台詞偷藏「冰與火哏」..基特哈靈頓：Sxxt！

分手5個月「前女友生下3胞胎」…他樂花78萬迎娶　婚禮當天傻眼了

力保供電　陸煤炭日產量「衝到1193萬噸」創近年新高

瀋陽出現「雷打雪」異象　陸9省市148路段因降雪及路面結冰封閉

陸官方：今年已發生1萬多起「電動自行車火災」

33歲女生完2胎突然腎絞痛　驚嚇「3cm繡花針」藏體內20多年！

煤炭保供疊加事故高發期　陸應急部：打擊違法礦業完善限電方案

陸補教龍頭「體面退場」　新東方關1500教學點「8萬套桌椅捐偏鄉」

海底撈宣布關300店止血後　今日「股價反彈大漲10％」

親友帶「40Kg槓鈴」鬧婚！霸氣新娘舉起「深蹲20下」...眾人傻眼

雙11現「假洋貨真土產」現象　賣家付費即可打造「境外買手」身份

峭壁浮現「詭異人影」！他見「失蹤登山客照」驚喊：同一人

閨蜜遊日「化妝2小時」才出發！　雷旅伴7大特質...讓人吐血

紅雀韓裔艾德曼獲二壘金手套　2023經典賽可為韓國出賽

批政府買到即期AZ　趙少康酸：怎麼不跟廠商說太晚了我們不要了？

蘇花3砂石車相撞！運將打滑撞山壁惹禍　「一吹慘了」秒遭送辦

說好9千房租AA制　男友1理由反悔「我只付3千」！網傻眼勸放生

疑颱風溪水暴漲！陽光男尋獲地超偏僻　跑山獸爬遍整座山找到他

AZ到貨效期只剩24天　侯友宜：地方執行壓力大

Honda全新HR-V油電版泰國亮相！台灣可望2022年跟進導入

梵谷消失的名畫失而復得　躍上積家錶天天戴著藝術品

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

大陸熱門新聞

EDG奪冠　陸學生半夜升旗、露奶慶祝

大陸多名富豪資產被拍賣　傳奇女首富3年花光800億

高空直擊「急凍」京城

LOL奪冠「EDG隊員」1人爽賺1間房　幕後富二代老闆起底

婦昏倒　藥局CPR壓斷12根肋骨挨告

國台辦制裁蘇貞昌　胡錫進：家族財路被斷

男腹痛檢查驚見「有子宮」！他怒提超扯要求

親友帶40Kg槓鈴鬧婚！霸氣新娘舉起「深蹲20下」

ASML：除EUV光刻機外　其他產品可向陸發貨

直播驚現啪啪聲蓋過主播講評！觀眾全矇了

正妹網紅爆淫片外流　「吃熱狗」真正主角曝

直擊！北京初雪急又猛

海底撈宣布關300店　市值蒸發1.25兆

女車主酒駕直嗆「叫余偉過來」 全網肉搜：真有倆分局長叫這名

更多熱門

相關新聞

煤炭保供疊加事故高發期 陸應急部：打擊違法礦業完善限電方案

煤炭保供疊加事故高發期 陸應急部：打擊違法礦業完善限電方案

大陸應急管理部今（8）日舉行加快推進應急管理體系和能力現代化記者會。受氣候、煤炭供應短缺等情況影響，應急部也要求，由於能源保供的壓力對安全生產工作造成威脅，有關部門和電力企業在確保安全的前提下完善限電方案，防止因限電造成安全生產事故。

南韓尿素短缺！急叩澳洲購買2萬公升

南韓尿素短缺！急叩澳洲購買2萬公升

中國禁出口尿素　南韓百業恐停擺大打結

中國禁出口尿素　南韓百業恐停擺大打結

陸國家電網：電力供需形勢恢復常態

陸國家電網：電力供需形勢恢復常態

台電：協和電廠改用生質能發電「難度高」　 電源開發時程恐受影響！

台電：協和電廠改用生質能發電「難度高」　 電源開發時程恐受影響！

關鍵字：

煤炭發電限電電力供電

讀者迴響

熱門新聞

這天出生　12月花蓮福容免費住

白家綺緊急動手術3小時！

唐綺陽警告年底兩個月：星象不是吃素的

幫女兒洗書包「翻出保險套」！單親爸崩潰

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

LINE社群爆Bug！傳送「這行字」被禁言

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

快訊／仰德大道嚴重車禍！4車連環撞5傷

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

GODIVA甜甜圈賣6天喊卡！網一看原因全傻眼

詹惟中錄影突吼「要幹架是不是」

蘋果有線耳機竟有這些「神功能」！網友：貴十幾倍買藍牙，我幹嘛？

銀行高階女經理「打AZ疫苗5天」變植物人　家屬怒控：被當垃圾踢

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

更多

最夯影音

更多
25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕
美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面