限電危機暫解　陸國家電網：電力供需形勢「恢復常態」

▲大陸限電危機暫時解除。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家電網公司近日表示，經過各方的共同努力，目前國家電網經營區域電力供需形勢恢復常態，保供電保民生取得階段性成效。不過，國家電網也強調，隨著迎峰度冬臨近，用電高峰期、冬季供暖期、水電枯水期三期疊加，電力保供大戰大考還在繼續。

根據《央視》報導，國家電網指出，電煤供應已明顯增加，公司經營區電煤庫存回升至9932萬噸，電煤可用天數回升至20天，並網發電能力明顯提高，公司經營區故障搶修煤電機組和煤電受阻容量雙雙下降，實現應並儘並、應發盡發，煤電機組發電能力大幅提升。

國家電網提到，目前有序用電規模已明顯減少，全網最大有序用電規模大幅下降，電力缺口明顯縮小。截至11月6日，除個別省份、局部時段對高耗能、高污染企業採取有序用電措施外，全網有序用電規模接近清零。

國家電網強調，電力保供取得了階段性成效，但隨著迎峰度冬臨近，用電高峰期、冬季供暖期、水電枯水期三期疊加，今冬明春全網呈現「總體緊平衡、局部有缺口」的局面，電力保供大戰大考還在繼續。

國家電網還說，公司將確保經濟社會平穩運行，確保人民群眾溫暖過冬，為服務經濟社會發展大局作出積極貢獻。