煤炭保供疊加事故高發期　陸應急部：打擊違法礦業完善限電方案

▲黑龍江省哈爾濱燃煤電廠。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸應急管理部今（8）日舉行加快推進應急管理體系和能力現代化記者會。受氣候、煤炭供應短缺等情況影響，應急部也要求，由於能源保供的壓力對安全生產工作造成威脅，有關部門和電力企業在確保安全的前提下完善限電方案，防止因限電造成安全生產事故。

▲大陸現階段安全生產情況受天候、缺電等情況疊加影響。（圖／路透）

《澎湃新聞》報導，應急管理部副部長宋元明表示，當前煤炭等原材料價格上漲，導致下游企業成本增加，經營困難，「企業在經營困難的情況下，可能會減少安全投入力度，尤其是在煤炭價格的大幅上漲、保供壓力大的背景下，一些煤礦短期內可能會降低安全條件，放鬆安全監管。」

宋元明提到，部分地區近期限電措施衝擊企業正常的生產經營秩序，「石化、鋼鐵、煤礦等都是連續作業的企業，一旦停電危害很大，也會影響企業一些生產設備的安全穩定運行。」

宋元明指出， 現階段安全生產工作面臨三期疊加，分別為年底事故高發期、能源保供高峰期及災害天氣多發期，「近期東北、華北下大雪，極端天氣頻發，針對這些風險挑戰，應急管理部督促指導有關地區、部門和單位，將採取持續加強督導檢查、煤礦安全增產保供、完善限電方案及各地安全生產應急救援專業隊伍強化預防檢查和安全技術服務等措施。」

