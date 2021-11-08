這塊「綠看板」高掛前國民黨市黨部　網笑：傳說中的侵門踏戶

▲民進黨宣傳看板高掛在前國民黨鳳山市黨部，引發熱議 。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

今年12月18日將有4大公投案舉行，藍綠雙方交戰開始烽火遍野，位於高雄國民黨鳳山黨部去年12月遭到拍賣，沒想到民進黨鳳山區市議員參選人蘇致榮直接將宣傳看板高掛門口，上面還寫著「四個不同意 台灣更有力」、「四個都同意 維尼最得意」，讓網友笑翻。

多位綠營參選人上月底組成「邁向過半大聯盟」，成為高雄民進黨首批為公頭站上街頭的小蜜蜂，也讓藍綠雙方的公投議題白熱化。繼路口宣傳，民進黨現任議員及新參選人也開始重要交通路口師掛起公投宣傳看板，其中鳳山區市議員參選人蘇致榮的看板地點直接掛在國民黨先前位於鳳山的市黨部門口。

▲▼民進黨在高雄多個路口掛上公投宣傳看板 。（圖／記者賴文萱翻攝）

蘇致榮表示，國民黨鳳山黨部去年12月已遭拍賣，並進行產權轉交完畢，所以目前這塊看板為民間所有，由於友人對於公投議題志同道合才贊助這面看板，今天進行施工。

蘇致榮說，這也是提醒國民黨以及民眾，公投是民眾行使公民權利的管道，但如今已經被國民黨操作成政治公投，拜託大家12月18日大家都站出來，投下「四票不同意，讓台灣更有力」。

該看板照片PO出後，許多網友笑翻，有人大讚「怎麼辦到的？」、「這塊我真的笑瘋」、「這個位置居然租的到，厲害」、「傑出的一手」，另外，台南市議員參選人林依婷也留言說「這就是傳說中的侵門踏戶嗎？」

▲民進黨在高雄多個路口掛上公投宣傳看板 。（圖／記者賴文萱翻攝）

除了新參選人已經掛出公投看板外，邱俊憲、何權峰、李柏毅等民進黨現任議員也都在上周掛出宣傳公投看板。此外，其它邁向過半大聯盟成員黃彥毓、黃禎琳、陳慶鴻等人，也預計在本周陸續進行公投四個不同意看板的施工，希望不論現任還是新人，民進黨上下一條心，一起動起來，捍衛台灣未來。

中國國民黨高雄市委員會聲明表示，本會原鳳山區黨部已於去年12月已拍賣易主，產權及所有權早已點交完成屬得主所有，針對原區黨部建築物更換看板內容本會表示尊重，但有心人士故意於原建物本黨黨徽底下做政治意圖的引導本會深表遺憾。最後並再次重申，國民黨1218公投四個都同意，台灣新民意！