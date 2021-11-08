瀋陽出現「雷打雪」異象　陸9省市148路段因降雪及路面結冰封閉

記者魏有德／綜合報導

大陸北方受寒流影響，不僅氣溫驟降，還伴隨著大雪，截至今（8）上午7時，受降雪及路面結冰影響，包含北京在內的9省市共計184個路段公路封閉。此外，瀋陽，天津先後出現「雷打雪」的異象，有氣象專家警示，「在下雪的過程中出現打雷為非常罕見的天氣現象，是出現暴雪的預兆！」

▲氣象專家示警，「雷打雪」現象發生後會出現暴雪。（圖／翻攝瀋陽日報微博）

《瀋陽日報》報導，根據瀋陽市氣象台昨（7）日氣象報告，近日將出現暴雪天氣，局部地區可能出現大暴雪。氣象專家也提醒，預計今（8）日白天到夜間大雪到暴雪，新增積雪深度8至15釐米（公分）。

這場7日降下的今冬瀋陽第一場雪，夾帶著微小冰粒，在路面上形成一片冰膜，連帶造成交通安全上的隱患。據了解，這片冰膜在瀋陽多地造成數起車禍，多輛自小客車撞成一團，造成交通擁堵。

▲冰粒在瀋陽路面形成的薄膜導致不少車禍發生。（圖／翻攝瀋陽日報微博）

氣象專家表示，雷打雪的天氣現象出現條件極為嚴苛，首先要在1500公尺至3000公尺高度上，有極強的暖濕氣流，再加上「條件對稱不穩定大氣承接條件」的出現，達到此標準時，底層（界層在一公里以內的高度上是冷的）便會形成高架雷暴，也就是雷打雪的異象。

此外，根據大陸交通運輸部交通運輸部數據顯示，截至8日上午7時，受降雪及路面結冰影響，北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、山東、陝西等9省市共計184個路段公路封閉，其中，北京7條高速7個路段、天津24條高速24個路段、河北37條高速47個路段、山西18條高速33個路段、遼寧26條高速26個路段、吉林14條高速22個路段、黑龍江13條高速13個路段、陝西12條高速12個路段公路封閉，恢復通行時間仍待定。