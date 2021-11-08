　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

瀋陽出現「雷打雪」異象　陸9省市148路段因降雪及路面結冰封閉

記者魏有德／綜合報導

大陸北方受寒流影響，不僅氣溫驟降，還伴隨著大雪，截至今（8）上午7時，受降雪及路面結冰影響，包含北京在內的9省市共計184個路段公路封閉。此外，瀋陽，天津先後出現「雷打雪」的異象，有氣象專家警示，「在下雪的過程中出現打雷為非常罕見的天氣現象，是出現暴雪的預兆！」

▲瀋陽出現「雷打雪」異象。（圖／翻攝瀋陽日報微博）

▲氣象專家示警，「雷打雪」現象發生後會出現暴雪。（圖／翻攝瀋陽日報微博）

《瀋陽日報》報導，根據瀋陽市氣象台昨（7）日氣象報告，近日將出現暴雪天氣，局部地區可能出現大暴雪。氣象專家也提醒，預計今（8）日白天到夜間大雪到暴雪，新增積雪深度8至15釐米（公分）。

這場7日降下的今冬瀋陽第一場雪，夾帶著微小冰粒，在路面上形成一片冰膜，連帶造成交通安全上的隱患。據了解，這片冰膜在瀋陽多地造成數起車禍，多輛自小客車撞成一團，造成交通擁堵。

▲瀋陽出現「雷打雪」異象。（圖／翻攝瀋陽日報微博）

▲冰粒在瀋陽路面形成的薄膜導致不少車禍發生。（圖／翻攝瀋陽日報微博）

氣象專家表示，雷打雪的天氣現象出現條件極為嚴苛，首先要在1500公尺至3000公尺高度上，有極強的暖濕氣流，再加上「條件對稱不穩定大氣承接條件」的出現，達到此標準時，底層（界層在一公里以內的高度上是冷的）便會形成高架雷暴，也就是雷打雪的異象。

此外，根據大陸交通運輸部交通運輸部數據顯示，截至8日上午7時，受降雪及路面結冰影響，北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、山東、陝西等9省市共計184個路段公路封閉，其中，北京7條高速7個路段、天津24條高速24個路段、河北37條高速47個路段、山西18條高速33個路段、遼寧26條高速26個路段、吉林14條高速22個路段、黑龍江13條高速13個路段、陝西12條高速12個路段公路封閉，恢復通行時間仍待定。

►不怕低溫！靠「冬衣」顯瘦又顯白

ET快訊
小姐「剛上下弄出來」！他秒揭身分　全場傻了
53歲婦打AZ成植物人！家屬痛批「被當垃圾踢」　指揮中心回應
高鐵服務員「低頭跪地」　萬人怒了：明明不是她的錯
打疫苗死亡再增6人！　這廠牌最多
新北已探16度！最冷時間點還未到　這兩天急凍12度
被柯文哲批「智商不到70」　莊人祥1句話回應了！
快訊／北部超美秘境沙灘驚見女屍！　遊客散步嚇壞
柯文哲批「莊人祥智商不到70」　陳時中回應了
陳時中動怒！　「我只有智商70也不會這樣做」
即期AZ惹議！　陳時中強調「有需求」：滿10周有108萬人
月領10萬「遠端打卡」沒上班！　電子大廠副理飯碗丟了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

分手5個月「前女友生下3胞胎」…他樂花78萬迎娶　婚禮當天傻眼了

力保供電　陸煤炭日產量「衝到1193萬噸」創近年新高

瀋陽出現「雷打雪」異象　陸9省市148路段因降雪及路面結冰封閉

陸官方：今年已發生1萬多起「電動自行車火災」

33歲女生完2胎突然腎絞痛　驚嚇「3cm繡花針」藏體內20多年！

煤炭保供疊加事故高發期　陸應急部：打擊違法礦業完善限電方案

陸補教龍頭「體面退場」　新東方關1500教學點「8萬套桌椅捐偏鄉」

海底撈宣布關300店止血後　今日「股價反彈大漲10％」

親友帶「40Kg槓鈴」鬧婚！霸氣新娘舉起「深蹲20下」...眾人傻眼

雙11現「假洋貨真土產」現象　賣家付費即可打造「境外買手」身份

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

家門被違停堵死！屋主「鷹架封印」　神反制嗆：都別出去...網喊超療癒

米可白天天視訊前夫「記者問號XDD」　2人關係超緊密...她笑：這樣很奇怪嗎

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

BTS歌幾乎放整首！趙婷羞認「喜歡JIMIN」　台詞偷藏「冰與火哏」..基特哈靈頓：Sxxt！

分手5個月「前女友生下3胞胎」…他樂花78萬迎娶　婚禮當天傻眼了

力保供電　陸煤炭日產量「衝到1193萬噸」創近年新高

瀋陽出現「雷打雪」異象　陸9省市148路段因降雪及路面結冰封閉

陸官方：今年已發生1萬多起「電動自行車火災」

33歲女生完2胎突然腎絞痛　驚嚇「3cm繡花針」藏體內20多年！

煤炭保供疊加事故高發期　陸應急部：打擊違法礦業完善限電方案

陸補教龍頭「體面退場」　新東方關1500教學點「8萬套桌椅捐偏鄉」

海底撈宣布關300店止血後　今日「股價反彈大漲10％」

親友帶「40Kg槓鈴」鬧婚！霸氣新娘舉起「深蹲20下」...眾人傻眼

雙11現「假洋貨真土產」現象　賣家付費即可打造「境外買手」身份

Honda全新HR-V油電版泰國亮相！台灣可望2022年跟進導入

梵谷消失的名畫失而復得　躍上積家錶天天戴著藝術品

塞入整隻軟嫩鴨腿！台南30年老牌鴨肉飯　當歸湯頭清甜入喉回甘

交往無尊被酸「美女與野獸」　阿喜高EQ回應...小優：他前任都正妹

新北地檢署攜手更保及榮觀，齊心送暖至監所

違建遭強拆「廁所被看光」　住戶爆氣：公告3天誰來得及處理

嘉義藝起甦筆—受刑人、更生人徵文比賽

艾怡良深夜「解封」前男友　誤掀潘朵拉盒子...下場超自虐！

養生館藏色色交易...小姐「剛上下弄出來」！他秒揭身分　全場傻了

反萊豬影響加入CPTPP？　柯文哲：美國不在裡面「影響不大」

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

大陸熱門新聞

EDG奪冠　陸學生半夜升旗、露奶慶祝

大陸多名富豪資產被拍賣　傳奇女首富3年花光800億

高空直擊「急凍」京城

LOL奪冠「EDG隊員」1人爽賺1間房　幕後富二代老闆起底

婦昏倒　藥局CPR壓斷12根肋骨挨告

國台辦制裁蘇貞昌　胡錫進：家族財路被斷

男腹痛檢查驚見「有子宮」！他怒提超扯要求

親友帶40Kg槓鈴鬧婚！霸氣新娘舉起「深蹲20下」

ASML：除EUV光刻機外　其他產品可向陸發貨

直播驚現啪啪聲蓋過主播講評！觀眾全矇了

正妹網紅爆淫片外流　「吃熱狗」真正主角曝

直擊！北京初雪急又猛

海底撈宣布關300店　市值蒸發1.25兆

女車主酒駕直嗆「叫余偉過來」 全網肉搜：真有倆分局長叫這名

更多熱門

相關新聞

氣溫暴跌變化圖曝光　鄭明典：降溫非常明顯

氣溫暴跌變化圖曝光　鄭明典：降溫非常明顯

今天（11/8）起東北季風開始增強，中央氣象局預報員官欣平表示，今天清晨鋒面通過、東北季風增強，尤其北部至東北部氣溫將從清晨開始一路下降。中央氣象局局長鄭明典也貼出北部彭佳嶼過去24小時溫度變化圖，表示鋒面通過前偏北風稍微增強，今日0時起便開始輕微降溫，至清晨4時鋒面通過後氣溫則明顯驟降，北台灣今天全日都需留意氣溫下降。

今北部氣溫溜滑梯入夜探15度　6縣市大雨特報

今北部氣溫溜滑梯入夜探15度　6縣市大雨特報

「冰雨」要來了！明天氣溫狂跌10°C　

「冰雨」要來了！明天氣溫狂跌10°C　

明起北部高溫暴降近10度　鋒面殺到降雨熱區曝

明起北部高溫暴降近10度　鋒面殺到降雨熱區曝

明晚變天！急凍時程表一圖看懂

明晚變天！急凍時程表一圖看懂

關鍵字：

瀋陽極端氣候雷打雪結冰低溫氣溫

讀者迴響

熱門新聞

這天出生　12月花蓮福容免費住

白家綺緊急動手術3小時！

唐綺陽警告年底兩個月：星象不是吃素的

幫女兒洗書包「翻出保險套」！單親爸崩潰

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

LINE社群爆Bug！傳送「這行字」被禁言

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

快訊／仰德大道嚴重車禍！4車連環撞5傷

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

GODIVA甜甜圈賣6天喊卡！網一看原因全傻眼

詹惟中錄影突吼「要幹架是不是」

蘋果有線耳機竟有這些「神功能」！網友：貴十幾倍買藍牙，我幹嘛？

銀行高階女經理「打AZ疫苗5天」變植物人　家屬怒控：被當垃圾踢

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

更多

最夯影音

更多
25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕
美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面