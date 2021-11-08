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鋒面雨帶助威！氣溫暴跌變化圖曝光　鄭明典：降溫非常明顯

記者許維寧／台北報導

今天（11/8）起東北季風開始增強，中央氣象局預報員官欣平表示，今天清晨鋒面通過、東北季風增強，尤其北部至東北部氣溫將從清晨開始一路下降。中央氣象局局長鄭明典也貼出北部彭佳嶼過去24小時溫度變化圖，表示鋒面通過前偏北風稍微增強，今日0時起便開始輕微降溫，至清晨4時鋒面通過後氣溫則明顯驟降，北台灣今天全日都需留意氣溫下降。

▲▼下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,溼冷,過馬路,寒流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲受鋒面雨帶影響今明兩天北部有雨。（圖／記者李毓康攝）

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根據中央氣象局資訊，今天上午局屬氣象站淡水已經測得18度，基隆市、桃園市新屋上午10時許，氣溫也已來到18.1和18.3度。官欣平說，今天中部以北地區氣溫一路下降，即便是中午時間，氣溫回升的狀況也不明顯。預計至今天入夜後北部就有機會出現16度左右的低溫，屆時民眾傍晚通勤還需留意溫度變化。

最冷時段還沒到，官欣平說，今明兩天受鋒面影響中部以北偏溼冷，週三起轉乾冷，夜間和清晨易受輻射冷卻作用影響，中部以北沿海空曠地區、近山區有機會出現14度至13度低溫，中南部也有機會出現局部低溫，請民眾留意。

但官欣平也說，預計輻射冷卻帶來的低溫持續時間短，白天太陽升起後隨即回溫，但仍需提醒近山區和沿海清晨作業民眾需留意。除此之外，週三至週五期間中部以北普遍低溫仍在15至16度左右。

▲彭佳嶼鋒面通過後氣溫驟降。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

▲彭佳嶼鋒面通過後氣溫驟降。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

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