明晚變天！入秋最強冷空氣開衝　一圖看懂「急凍濕→乾」時程

▲明晚開始冷空氣影響台灣。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

倒數一天半變天！中央氣象局表示，周末兩日北東濕涼，其他地區依然暖熱，下周起東北季風影響，全台迎接入秋以來最強冷空氣，北台灣低溫約14度，加上華南雲雨區影響，全台濕寒冷感受更明顯，周三後轉乾冷，輻射冷卻現象明顯，氣溫也會更低，預計要等到下周末才會稍微回溫。

氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，目前鋒面已經來到北部海面，箭在弦上，講了許久的冷空氣也即將南下，倒數一天半變天、轉入初冬，北部最低溫約14到16度，冷空氣達到冷氣團標準機會仍有一半左右。

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今明兩日冷空氣前線鋒面通過，雨區集中在北北基宜一帶，因鋒面結構鬆散，雨勢不大，新竹以南，天氣暫時還沒影響，天氣還是暖熱、晴朗，高溫仍然直衝30度。

▲下周先濕冷再轉乾冷。（圖／記者李毓康攝）

周日晚上到周一深夜期間，冷空氣正式向南衝，同時水氣仍多，北部、宜蘭北花蓮全面轉濕冷，雨勢陣陣，但還是不大，整天的溫度也會是一路向下。中南部天氣入夜後才會有降溫的感覺，愈南邊，降溫感受愈慢也愈小。

周二到周五水氣減少，乾冷空氣全面接手，除了東半部迎風的關係，偶爾飄點雨，全台大多數地方天氣晴朗，但日夜溫差會很大，將近十度。

周三到周四將是最冷的時間，北部、宜蘭最涼冷，中南部低溫也更低，要留意深夜到清晨輻射冷卻現象，可能出現特別低溫。預計要到下周末冷空氣才會減弱，天氣稍微回暖。